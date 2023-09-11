عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يوضح خطوات فصل الموظف من العمل بسبب المخدرات

المخدرات
المخدرات

أشاد عاطف المغاوري عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بجهود وزارة التضامن فى خفض نسب تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، لافتا الى أن الجريمة تسبق التشريع، وأن قرار فصل الموظف متعاطي المواد المخدرة هدفه حماية المجتمع من سلوك فردي، يتسبب في كوارث مجتمعية.

 تسحب التراخيص من السائق الذى يتناول المواد المخدرة

وأكد “المغاورى” لـ"صدى البلد"، أن السائق الذى يتعاطى المواد المخدرة يسبب كوارث على الطرق، وأن قرار فصله من عمله يكون حماية للمجتمع، ولمواجهة الشخص حتى يمتنع عن تناول المواد المخدرة، مشيرا الى أن هناك دولاً تسحب التراخيص من السائق الذى يتناول المواد المخدرة، ويحرمه من الحصول على رخصة القيادة مرة أخري.

وأوضح أن الموظف يتم عمل فحص مواد مخدرة له دون علمه في مكان عمله، وفى حالة ظهور العينة إيجابية يتم عمل تحليل ثان على حساب الموظف، واذا ثبت سلبية العينات ترد الأموال لـ الموظف، وإذا كانت إيجابية يفصل من عمله.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،  على استمرار تكثيف الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ،لاسيما المناطق المطورة في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات " الأسمرات ، المحروسة ، حدائق أكتوبر ،وبشاير الخير ، روضة السيدة ، اسطبل عنتر ، حي الضواحي ببورسعيد " والمناطق المجاورة الجاري تطويرها ،حيث تم تنفيذ 140 ألف زيارة منزلية  لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي.

واستقبلت العيادات التابعة للصندوق بالمناطق المطورة 18594 مريض إدمان "جديد ومتابعة " وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج مجانا وفى سرية تامة  في المراكز التابعة للصندوق و الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن ، بجانب الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة خلال العام الجاري ، لافته الى أن صندوق مكافحة الإدمان نجح في إعداد كوادر تطوعية من أبناء المناطق المطورة وتدريبهم بشكل جيد للمشاركة في توعية أسرهم بأضرار الإدمان.

 أيضا تم تنفيذ برامج لبناء البناء المهارات الحياتية للنشء والشباب بالمدارس ومراكز الشباب وقصور الثقافة كذلك تنفيذ سلسة من الأنشطة الموجهة للأطفال بالمناطق المطورة حول أضرار التدخين والإدمان بمشاركة 5000 طفل ، بجانب تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامج "وعى "حيث يتضمن 12 رسالة توعوية منها مكافحة تعاطى المخدرات والزيادة السكانية والكشف المبكر عن الإعاقة والزيادة السكانية ،كذلك  تنفيذ برامج توعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة في 750 قرية ضمن القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أيضا  تنفيذ ورش عمل للأطفال بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وأنشطة رياضية  للشباب في هذه القرى .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

احذروا التصوير بالهاتف.. موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

العاصفة دانيال وصلت.. أمطار غزيرة ورياح ترابية تضرب هذه المناطق |فيديو

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

ترشيحاتنا

مشروع عملاق مع روسيا.. أردوغان: سيتم تحديد السعر العالمي للغاز الطبيعي بتركيا

مخاوف كبيرة.. أول تعليق من أمريكا على زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة

العاصفة دانيال.. نصائح ذهبية من الصحة للمواطنين لتجنب مضاعفات الطقس السيئ

اختطاف صاحب مزرعة خيول.. دفاع المجني عليه يطالب بالتعويض بنصف مليون جنيه

الرئيس السيسي يتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند .. شاهد إطلالات ركين سعد تثير الجدل بالسوشيال ميديا

التقويم الأول في تاريخ البشرية..أثري يكشف أسرار الاحتفال بـ رأس السنة المصرية

شاهد.. ظهور شلالات مياه جوفية عقب زلزال المغرب.. وهذه أسباب الظاهرة

أثناء هبوطها بـ سنغافورة.. لحظات إصابة 9 ركاب في طائرة صينية.. فيديو

فيديو

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

العاصفة دانيال وصلت .. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد

سجل 1500 جنيه .. انخفاض الذهب رسميا وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ