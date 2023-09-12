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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: استثماراتنا الخارجية بلغت 2 تريليون دولار

صدى البلد


أكد جمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين، أن مجال الاستثمار في قطاع النفط هو مجال معقد ومتقلب. وأشار إلى أن الدول الصناعية تطلب أي ثروة طبيعية متاحة ومطلوبة، وأن اعتماد الناتج المحلي في الكثير من الدول يعتمد على هذه الثروات الطبيعية.

 

وأضاف أن هناك دولًا تلعب دورًا مؤثرًا في تحديد أسعار البترول، مثل "أوبك بلس"، ولكن في المستقبل قد تظهر بدائل للبترول مثل الغاز الطبيعي. وأشار إلى أن الدول يجب أن تتعاون معًا بشكل متزايد لمواجهة هذه التحديات.

 

وأشار إلى أن الأسعار تزيد مع مرور الوقت بشكل عام، ونأمل في تحقيق عالم مثالي ولكنه ليس واقعيًا، وعلينا أن نجد التوازن بين المصالح الوطنية والحفاظ على الصالح العام للمجتمعات. وأكد أهمية أن يعود ما يقوم به الفرد بالنفع للمجتمع بشكل عام.

 

وأوضح أن حوالي 10% من التجارة العالمية تمر عبر موانئ الإمارات، وهناك حوالي 300 شركة إماراتية تصل منتجاتها إلى 80 دولة في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن الاستثمارات الخارجية للإمارات قد وصلت إلى حوالي 2 تريليون دولار، وأن صناديق الثروة السيادية للإمارات تُعتبر واحدة من أكبرها في العالم.

 

الثروات الطبيعية التجارة العالمية الاستثمارات الخارجية الاستثمار اسعار البترول

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