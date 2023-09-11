جمال الجروان: الإمارات ترى أن مصر وجهة استثمارية مستقبلية واعدة

قال جمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين، إن العلاقات بين الإمارات ومصر ممتازة وقوية منذ تأسيس اتحاد دولة الإمارات، وهناك صداقة صادقة بين الشعبين.

وأشار الجروان خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن القيادة الإماراتية تعتبر مصر وجهة استثمارية مستقبلية واعدة بعد تطوير البنية التحتية والتشريعات الاستثمارية. كما أكد أن رجال الأعمال والشركات الإماراتية قد استثمروا في مصر على مدى عقود.

وأضاف أن مصر تشكل أهمية استراتيجية بالنسبة للإمارات، وأن الإمارات تعتبر الاستثمار في مصر فرصة مهمة للنمو الاقتصادي وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.