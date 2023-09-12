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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم يحصل على الكرة الذهبية.. فرج عامر يطرح تساؤلا عن محمد صلاح

صدى البلد

طرح فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تساؤلا مع الجمهور عن لاعب ليفربول الانجليزي، محمد صلاح، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “لماذا اصبح محمد صلاح هو اغلي لاعب كرة في العالم علي مر التاريخ ، بالرغم أنه لم يحصل على الكرة الذهبية حتى الآن ؟”

يبدو أن اتحاد جدة السعودي لم يفقد الأمل في ضم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، رغم اقتراب غلق الميركاتو الصيفي في السعودية.

 

 

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في السعودية لموسم 2023-24 في 20 سبتمبر الجاري، حيث بدأ في الأول من يوليو 2023.

ويروج النادي السعودي لفكرة بيع نجم ليفربول، محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لتقرير صحفي.

 

يأتي ذلك بعد فشل محاولة انتقال صلاح إلى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث رفض ليفربول التخلي عنه وأكد أنه ليس للبيع، على الرغم من العرض الضخم الذي قدمه النادي السعودي بقيمة 215 مليون جنيه إسترليني وفقًا لصحيفة "ذا صن".

 

 

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