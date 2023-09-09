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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

غير محمد صلاح.. عرض سعودي مرتقب لخطف نجم منتخب مصر.. تفاصيل

منتخب مصر
منتخب مصر

بخلاف صفقة محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، يسعى الدوري السعودي إلى حسم صفقة نجم آخر مصري يلعب في صفوف منتخب الفراعنة خلال الأيام القليلة المقبلة قبل انتهاء الميركاتو الصيفي بالمملكة.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في السعودية لموسم 2023-24 في 20 سبتمبر الجاري، حيث بدأ في الأول من يوليو 2023.

يذكر أن المفاوضات بين محمد صلاح ونادي الاتحاد السعودي قد بدأت قبل بدء الموسم الحالي، حيث أعطى النجم المصري الضوء الأخضر لبدء المفاوضات، إلا أنه لم يحسم قراره بعد بشأن الانتقال إلى دوري روشن السعودي.

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عرض سعودي لنجم منتخب مصر

وكشف الإعلامي السعودي سليمان اللزام، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الأجتماعي “تويتر”، عن تعاقد إدارة نادي الشباب السعودي مع صفقتين من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى الحالي من بينهما أحمد سيد زيزو نجم منتخب مصر وفريق الزمالك.

يذكر أن فريق الشباب قد قدم عرض بقيمة 6 مليون دولار لضم زيزو، قبل أن يرفع العرض بعد ذلك إلى 8 مليون دولار، ولكن توقفت المفاوضات بسب أستقالة مجلس إدارة الزمالك.

وكان مسؤوؤلو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق برئاسة المستشار مرتضي منصور، قد رفضوا العرض المقدم من قبل الشباب، لتتوقف المفاوضات بشأن زيزو رسميًا.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد تقدم مؤخرا باستقالته، على خلفية الأزمات التي ضربت القعلة البيضاء، حيث تولى شئون النادي لجنة ثلاثية لحين إجراء انتخابات.

أبرز أسباب استقالة المجلس السابق، هي عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك والأزمات المالية بسبب الحجز على أرصدة النادي في البنوك، وعدم الاستجابة لمبادرة لم الشمل، وكذا أزمة إيقاف القيد عن الفريق.

هل يرحل زيزو عن الزمالك؟

يبدو أن رغبة إدارة نادي الشباب السعودي في تدعيم صفوف الفريق، قد جعلتها تفتح ملف التعاقد مع أحمد سيد زيزو من جديد، حيث من المقرر تقديم عرض جديد لضم نجم منتخب مصر والزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووفقا للتقارير الصحفية المتداولة، يضغط اللاعب أحمد السيد زيزو ووالده علي اللجنة الثلاثية الحالية التى تدير الفارس للأبيض للموافقة علي رحيل اللاعب، خلال الأنتقالات الصيفية الجارية، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها نادي الزمالك وتأخر مستحقات اللاعبين ومنهم زيزو.

ومن المتوقع أن تكون الأمور قد حسمت تمامًا من قبل إدارة الشباب السعودي، وحسم اللاعب مصيره ومستقبله مع الزمالك، وذلك قبل غلق باب القيد بالدورى السعودي.

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