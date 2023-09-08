منتخب مصر يفوز على إثيوبيا 1-0 ويتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية

حقق منتخب مصر الفوز علي منافسه إثيوبيا بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت علي ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

سجل هدف منتخب مصر مصطفي فتحي بعد متابعة تسديدة قوية من عمر مرموش في الدقيقة 37 من عمر اللقاء بعد سلسلة من الهجمات الضائعة من الثنائي .



وأضاع لاعبو منتخب مصر 8 كرات أمام مرمي إثيوبيا بعد تسديد 20 كرة وسط استحواذ الفراعنه علي الكرة بنسبة 55% مقابل 45 % لإثيوبيا.

وفشل لاعبو منتخب إثيوبيا في الوصول إلي مرمي منتخب مصر خلال 10 تسديدات

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، على جبر، محمد هاني.

الوسط: محمود حمادة، حمدي فتحي، مروان عطية.

الهجوم: مصطفى فتحي، مصطفى محمد، عمر مرموش.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا عقب تصدره المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، وبعده غينيا بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط، ومالاوي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل منتخب إثيوبيا بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط.