أوسوريو مقتنع بقدرات أوباما.. وتعويض زيزو بعقد إعلاني للبقاء في الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك لديه قناعة كاملة بمستوى يوسف أوباما، مشيرا إلى أنه قد يعتمد عليه في خط الهجوم، واللاعب يحظى باهتمام كبير من جانب المدرب الكولومبي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "جاءت فرصة العمر ليوسف أوباما من أجل الظهور بمستوى طيب، خصوصا أنه خامة لاعب جيد، وكان من أفضل لاعبي الزمالك منذ ثلاث سنوات".

وأضاف: "يوسف أوباما لاعب جيد ويمتلك قدرات فنية، وسيكون إضافة كبيرة للزمالك".

وأكمل: "الزمالك اتفق مع زيزو على تعويضه ماليا بعقد إعلاني خلال الموسم الجديد، من أجل المحافظة على الاستقرار، كنت ألوم على اللاعب بسبب كثرة حديثه عن العروض الخارجية، فهو لاعب كبير والنادي في حاجة لوجود لاعبيه الكبار".

وزاد: "ولكن زيزو له مستحقات مالية يجب أن يتم صرفها، واللاعب متواجد مع منتخب مصر ويشارك في لقاء اثيوبيا".