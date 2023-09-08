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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد رفض إغراءات الاتحاد.. ميرور تفجر مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف تقرير صحفي، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، بعد فشل نادي اتحاد جدة السعودي في الحصول على خدماته هذا الصيف.


وانتهى الميركاتو الصيفي في السعودية أمس الخميس، ليفشل الاتحاد في ضم النجم المصري رسميا رغم العروض المغرية التي قدمها لنادي ليفربول ومحمد صلاح.


وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الاهتمام السعودي بضم محمد صلاح لن يتوقف بفشل تعاقد اتحاد جدة  في التعاقد مع النجم المصري  هذا العام.


وأضافت أن اتحاد جدة لن يكون النادي الوحيد الذي يستهدف ضم محمد صلاح العام المقبل، بل من المتوقع دخول أهلي جدة والهلال في السباق.


ويمتد عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.


يذكر أن محمد صلاح تواجد ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، والتي أعلنت عنها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الأربعاء الماضي.

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