اتحاد جدة يرفض الانسحاب من صفقة محمد صلاح.. ومنافس جديد في الصورة

أكد رودي جاليتي الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، تمسك نادي اتحاد جدة السعودي بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رغم فشل ضمه هذا الصيف.

وانتهى الميركاتو الصيفي في السعودية الخميس الماضي، ليفشل الاتحاد في ضم النجم المصري رسميا رغم العروض المغرية التي قدمها لنادي ليفربول ومحمد صلاح.

وكتب جاليتي عبر حسابه الشخصي على منصة إكس:" بعد القرار النهائي لنادي ليفربول بعدم بيع محمد صلاح، يخطط اتحاد جدة الآن لاستراتيجية عام 2024 (الميركاتو الشتوي والصيفي).

وأضاف:" أكد صندوق الاستثمارات العامة أن محمد صلاح هدف للتوقيع في أسرع وقت ممكن".

واختتم:" دعونا نراقب أيضًا الهلال، الذي قد ينضم إلى السباق".

ويمتد عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.