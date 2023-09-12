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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكابتشينو

طريقة عمل الكابتشينو
طريقة عمل الكابتشينو

يعد الكابتشينو من المشروبات الساخنة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الكابتشينو عبر اتباع العديد من الخطوات.

طريقة تحضير الكابتشينو بالخطوات

المكونات 

 50 جرام سكر

150 جرام حليب

80 جرام كافيه

شيكولاتة شيبس أو بودرة كاكاو

طريقة تحضير الكابتشينو

في وعاء عميق ضعي فيه كوباً من القهوة سريعة التحضير، وكوباً من السكر المطحون، وحركي المكونات باستخدام ملعقة.

ضعي المكونات السابقة في وعاء الخلاط الكهربائي حتى يصبح قوام خليط القهوة والسكر ثقيلاً وشبيهًا بالكريمة.

ضعي الخليط داخل حافظة ثم أدخليه الثلاجة لمدة ساعة واحدة ليبرد قبل استعماله.

أحضري قدراً وضعي فيه كوباً واحد من الحليب، وضعيه على نار متوسطة الحرارة واتركيه حتى يغلي.

اخلطي الحليب في خفاق لتحصلي على رغوة بيضاء.

أخرجي الحافظة من الثلاجة، ثم أحضري أكوابًا مناسبة للتقديم وضعي في الأكواب ملعقة من الخليط الموجود في الحافظة.

أضيفي كوباً من الحليب إلى أكواب التقديم فوق الخليط بشكل تدريجي.

ضعي القليل من رغوة الحليب، لعمل شكل من الرغوة البيضاء والرغوة البنيّة، حتى تصبح جاهزة للتقديم، وقدميها.

المشروبات الساخنة المشروبات طريقة عمل ال طريقة تحضير الكابتشينو سريعة التحضير

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