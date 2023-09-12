بتخفيضات 30%.. افتتاح معرض مستلزمات المدارس لحزب مستقبل وطن ببئر العبد

نظمت امانة بئر العبد لحزب مستقبل وطن شمال سيناء ، معرض مستلزمات المدارس للبيع باسعار مخفضة تصل إلى 30% للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ، وتوفير احتياجات الطالب خلال العام الدراس ، بتكليفات من قيادات الحزب بالمحافظة.

يٱتي المعرض ضمن سلسلة من المعارض التي يتم تنظيمها بجميع مدن الجمهورية، في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، دعماً لمحدودي الدخل.

أسعار مخفضة:

وقد ضم المعرض كافة المستلزمات المدرسية، والمكتبية ، والكراريس والاقلام والملابس ، والاحذية وذلك للبيع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالٱسواق.

وشهد المعرض إقبالا من اهالى مدينة بئر العبد والقرى المجاوره، الذين بدورهم وجهوا التحية لفخامة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ولقيادات حزب مستقبل وطن على تنفيذ الفعاليات والمبادرات، وتواجد الحزب الدائم في الشارع السيناوي.

شارك في إفتتاح المعرض هانى منصور أمين القسم،حسن المأذون الامين المساعد، فوفو عبدالحفيظ أمينه المرأة، منار رأفت امين ذوي الاعاقة،وليد خليف،خالد سالم دعدور، فايز خليل اعضاء هيئة مكتب قسم بئر العبد.