رئيس مدينة الحسنة بشمال سيناء يتفقد مناطق الآبار للوقوف على مدى صلاحيتها

تفقد المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، مناطق الآبار بنطاق مركز ومدينة الحسنة للوقوف على مدى صلاحية الآبار، والكميات الإنتاجية لكل بئر ومدى توفير المقننات المائية لري الزراعات المقامة حول الابار .

حيث تابع كافة الأعمال المدنية والميكانيكة والكهربائية للأبار ، لبدء عملية التشغيل وإنتاج المياه، وذلك في إطار خطة الوزارة للتنمية لتوفير المياه اللازمة للري حفاظا على المساحات الزراعية والتوسع فيها، لخدمة سياسة التوطين للسكان المحليين في مركز الحسنة بمنطقة وسط سيناء.

الأنشطة التطبيقية:

وقال بغدادي ،أن الدولة تسعى لجعل سيناء سلة الغذاء في مصر،وذلك من خلال زيادة رقعة الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية كهدف استراتيجي.

وأضاف أن البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء، يضم عددا من الأنشطة التطبيقية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع ، وتتمثل في تطهير وصيانة أبار وهرابات المياه لرفع كفاءتها واستخدامها في الأغراض الزراعية .

هذا إلى جانب النهوض بالثروة الحيوانية خاصة الماعز والاغنام لتوافر اةم أعي اللازمة لعمليات التربية ،وكذا تنفيذ خطة النهوض بزراعات الزيتون والمكافحة المتكاملة لها وللنباتات العطرية والأعشاب الطبية ،الى جانب بعض الأنشطة التى تستهدف الشباب والمرأة البدوية.



رافقه خلال الزيارة محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة،ووليد المنسي ، مشرف التجمعات التنموية ، ومحمد رزق وكيل الإدارة الزراعية.

