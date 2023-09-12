تطبيق منظومة التراخيص والحد من البناء العشوائي في مركز نخل بشمال سيناء

أكد محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل محافظة شمال سيناء، أنه سيتم تطبيق منظومة التراخيص والحد من البناء العشوائي في مدينة وقرى المركز؛ وذلك لتصويب أوضاع المباني بها، والعمل على تسهيل إجراءات ترخيص المباني غير المرخصة، وتحتاج إلى خطابات؛ لتوصيل المرافق الأساسية لها.

وأشار، في بيان، إلى أن المشروعات القومية والمنشآت والمباني الحكومية، معفاة من اشتراطات البناء الجديدة.

وشدد على تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين، وتذليل كافة العقبات أمامهم، مؤكدا صدور قانون جديد للتصالح خلال الفترة المقبلة؛ لتقديم تسهيلات للمواطنين بما يخدم مصلحتهم ويحد من مخالفات المباني.