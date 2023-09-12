استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء الموافق 12-9-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



العملات الأجنبية في البنك الأهلي



الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.





اليورو شراء 33.0194 جنيه، والبيع 33.2193 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 38.4437 جنيه، والبيع 38.6304 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.6219 جنيه، والبيع 22.7323 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4265 جنيه، والبيع 4.4536 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي شراء 2.8836 جنيه، والبيع 2.9022 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.7699 جنيه، والبيع 2.7865 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 34.4731 جنيه، والبيع 34.6396 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 20.9469 جنيه، والبيع 21.0638 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 19.7323 جنيه، والبيع 19.8643 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية



وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الثلاثاء 12-9-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم

سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.0817 جنيه و 99.9838 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2254 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3991 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8368 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.1361 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري



سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4625 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.5734 جنيه للبيع.