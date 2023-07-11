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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عملات بديلة.. تقرير يؤكد أن الدولار سيفقد هيمنته

الدولار
الدولار

يرى الاقتصادي والحائز على جائزة نوبل، "بول كروغمان"، أن الدولار الأميركي سيفقد هيمنته كعملة الاحتياطي العالمي لكن ذلك لن يحدث قريباً.

وقال "كروغمان" في مقال لـ New York Times، نقلته وكالة “سي ان بي سي عربية”، هيمنة الدولار لن تستمر للأبد، لأنه لا يوجد ما يستمر إلى ما لا نهاية..لكن الضجة حول التخلي عن الدولار بها كثير من اللغط دون داعي.

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وأضاف الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، حتى الآن، فإن الدولار يهيمن لأنه لا يوجد أي بديل جيد له، ولكن ذلك سوف يتغير وسيفقد هيمنته.

وبذلت روسيا والصين ودول البريكس الأخرى جهوداً من أجل استخدام عملات بديلة للدولار في التجارة والاحتياطيات الأجنبية، لكن كروغمان يرى أن تلك التحديات غير مضرة.

وأضاف: حتى مع تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات الأجنبية من 71% عام 2000 إلى 58% في 2022، فإن معظم حصته استئثرت بها عملات أصغر كالدولار الكندي والأسترالي ولا يزال الدولار الأميركي مستخدماً على نطاق واسع في التجارة الدولية.

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