عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

متشتريش موبايلات دلوقتي.. وحش جديد قادم من سامسونج

متشتريش موبايلات
متشتريش موبايلات دلوقتي..وحش جديد قادم من سامسونج

كشفت تسريبات جديدة عن مواصفات هاتف العملاق الكوري الجنوبي سامسونج Samsung Galaxy A25 المرتقب، والذي من المتوقع أن يتم إطلاقه في الأشهر القادمة.

 

سامسونج تطلق هاتف Galaxy A25 الجديد بمعالج Exynos 1280 وشاشة AMOLED 6.44 بوصة

 

وبحسب التسريبات، سيأتي الهاتف Samsun Galaxy A25  بمعالج Exynos 1280 من سامسونج، وشاشة AMOLED  بقياس 6.44  بوصة، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وذاكرة عشوائي  رام بسعة 8 جيجابايت ، وبطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

عرض الاثنين.. اشتري iPhone 11 بسعر 7500 جنيه فقط

وحش العروض..اشتري موبايل سامسونج S20 جديد بـ 5500 جنيه

كما يدعم الهاتف Samsung Galaxy A25  نظام التشغيل Android 14 مع واجهة مستخدم One UI 6.

يذكر أن تسريبات سابقة أكدت أن الهاتف Samsung Galaxy A25  سيحتوي على منفذ 3.5 مليمتر لسماعات الرأس.

هذا كل ما نعرفه عن هاتف سامسون  Galaxy A25 حتى الآن، ولكن  ترقب معنا وسنوافيكم بمزيد من المعلومات حال توفرها.
 

Galaxy A25 Samsung Android Samsung Galaxy A25 سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

3 طائرات تحمل مواد طبية وغذائية.. وفد عسكري برئاسة أسامة عسكر في ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا.. اشتري iPhone 11 بسعر 7500 جنيه فقط.. أحدث سمارت ووتش أنيقة بسعر أقل من 1000 جنيه

وحش العروض..اشتري موبايل سامسونج S20 جديد بـ 5500 جنيه

أوعى تشتري موبايل دلوقتي.. أقوى كاميرا مع iPhone 15

تطبيقات الموبايل الأفضل للاستماع إلى الأغاني

أحدث حيل واتساب في 2023 لازم تجربها

أحدث سمارت ووتش أنيقة بسعر أقل من 1000 جنيه

هتقدر تريح دماغك من جروبات الشغل على واتساب..الطريقة هنا

عرض الاثنين.. اشتري iPhone 11 بسعر 7500 جنيه فقط

ترشيحاتنا

البابا تواضروس يتلقى دعوة لزيارة أذربيجان خلال لقاء سفيرها

ياسمين فؤاد تشهد جلسة عرض فرص الاستثمار البيئي والمناخي في مصر

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. استعلم في 3 خطوات

كارثة ضخمة.. انقطاع الكهرباء في 430 قرية بأوكرانيا بسبب الأعمال العدائية

متى تنتهي العاصفة دانيال في مصر؟.. الأرصاد تكشف عن التفاصيل

إنشاء محطة لإنتاج البيض وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. مدبولي يتابع مشروعات الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهي إلى الأبد.. جو جوناس يكشف حقيقة انهيار زواجه من صوفي تيرنر

ريحة مجاري في الجو .. اجعل أجواء منزلك منعشة بحيل سهلة

كلب أمريكي يهاجم الأشخاص في شارع ببريطانيا

المتحدث العسكري: وصول رئيس الأركان لليبيا .. وجسر جوي لتقديم المساعدات للمتضررين

فيديو

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

700 جنيه| أسعار الذهب تتراجع من جديد وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ