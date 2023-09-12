متشتريش موبايلات دلوقتي.. وحش جديد قادم من سامسونج

كشفت تسريبات جديدة عن مواصفات هاتف العملاق الكوري الجنوبي سامسونج Samsung Galaxy A25 المرتقب، والذي من المتوقع أن يتم إطلاقه في الأشهر القادمة.

سامسونج تطلق هاتف Galaxy A25 الجديد بمعالج Exynos 1280 وشاشة AMOLED 6.44 بوصة

وبحسب التسريبات، سيأتي الهاتف Samsun Galaxy A25 بمعالج Exynos 1280 من سامسونج، وشاشة AMOLED بقياس 6.44 بوصة، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وذاكرة عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ، وبطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

كما يدعم الهاتف Samsung Galaxy A25 نظام التشغيل Android 14 مع واجهة مستخدم One UI 6.

يذكر أن تسريبات سابقة أكدت أن الهاتف Samsung Galaxy A25 سيحتوي على منفذ 3.5 مليمتر لسماعات الرأس.

هذا كل ما نعرفه عن هاتف سامسون Galaxy A25 حتى الآن، ولكن ترقب معنا وسنوافيكم بمزيد من المعلومات حال توفرها.

