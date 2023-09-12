التعليم تمنع المدارس من جمع التبرعات من اولياء الأمور وتعاقب المخالفين

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا بمنع المدارس من تحصيل أي مبالغ مالية إضافية على المصروفات القانونية، تحت أي مسميات “ تبرعات أو غيرها” من الطلاب أو أولياء الأمور.

وحذر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه سيتم إحالة المخالفين لهذه التعليمات إحالة فورية للمسائلة القانونية .



كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المدارس بضرورة الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة ( سداد كلي او جزئي) وفقا للقرار الوزاري الحاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي العام والفني ، والاعلان عنها في مكان بارز بكل مدرسة والالتزام بتشكيل لجان لمراجعة موقف التحصيل الالكتروني للمصروفات

وفي نفس الاطار حذرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة، من التبرع للمدارس.

وشددت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ،على منع قبول أي تبرعات من أولياء الأمور داخل المدارس تحت أي مسمى.

وحذرت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المدارس التي تخالف هذه التعليمات وتحويل جميع القائمين عليها للتحقيق .