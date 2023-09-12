عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تمنع المدارس من جمع التبرعات من اولياء الأمور وتعاقب المخالفين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا  بمنع المدارس من تحصيل أي مبالغ مالية إضافية على المصروفات القانونية، تحت أي مسميات “ تبرعات أو غيرها” من الطلاب أو أولياء الأمور.

وحذر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه سيتم إحالة المخالفين لهذه التعليمات إحالة فورية للمسائلة القانونية .


كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المدارس بضرورة الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة ( سداد كلي او جزئي) وفقا للقرار الوزاري الحاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي العام والفني ، والاعلان عنها في مكان بارز بكل مدرسة والالتزام بتشكيل لجان لمراجعة موقف التحصيل الالكتروني للمصروفات

وفي نفس الاطار حذرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة، من التبرع للمدارس.

وشددت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ،على منع قبول أي تبرعات من أولياء الأمور داخل المدارس تحت أي مسمى.

وحذرت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المدارس التي تخالف هذه التعليمات وتحويل جميع القائمين عليها للتحقيق .

التربية والتعليم وزير التربية والتعليم التعليم أولياء الأمور Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد تغيير توقيتات غلق المحال التجارية والمقاهى والكافيهات والمولات

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

الأمطار تضرب القاهرة في عز الصيف| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال

مصر تعلن الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة دانيال.. وتؤكد: سنتعرض للمزيد

ترشيحاتنا

مدبولى: منصة الاقتصاد الأخضر توفر دراسات الجدوى المبدئية والفرص الاستثمارية في إدارة المخلفات

بسبب العاصفة دانيال.. 3 تحذيرات عاجلة لقائدي المركبات

إسرائيل والفصائل الفلسطينية يستعدون لسيناريوهات محتملة

النمسا تعلن إعادة فتح سفارتها في بغداد

في ظل التقلبات الجوية.. كيف تنظف الجيوب الأنفية وتعالجها من الالتهابات

ننشر المواد المقررة على الطلاب من رياض الأطفال لـ6 ابتدائي بالعام الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب هذا الخطأ..فيضان نبيذ يحول شوارع قرية برتغالية إلى اللون الأحمر| فيديو

احترس “دانيال” تضرب ولا تبالي.. نصائح للوقاية من العاصفة

شاهد.. فيديو مروع يوثق لحظات ضرب العاصفة دانيال السواحل الليبية

وجبة إفطار سر احتفاظ الملكة إليزابيث الثانية بصحتها حتى عمر 96 عاما

فيديو

تسونامي الخليج العربي .. خبير فلك يتنبأ بوقوع زلزال بهذه الدول/ فيديوجراف

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ