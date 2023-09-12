افتتاح 8 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 55 مليون جنيه في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإنتهاء من تنفيذ إفتتاح ٨ مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة ٥٥ مليون و ٦٠٠ الف جنيه بمراكز ومدن (كفرصقر – مشتول السوق – صان الحجر – العاشر من رمضان) بقطاعات ( الأبنية التعليمية – الكهرباء – الشباب والرياضة) جاهزين للإفتتاح ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري – الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه في مركز كفر صقر في قطاع الشباب والرياضة تم الإنتهاء من انشاء مبني وملعب وسور بمركز شباب البوها المحطة بتكلفة 4 مليون و600 الف جنيه ، وإنشاء مبني ادارى بمركز شباب الرباعي بتكلفة 2 مليون جنيه.

وفي مركز مشتول السوق في قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من أعمال إنشاء مدرسة جيهان عبد الحكيم / س بتكلفة 6 مليون جنيه ومدرسة عبدالله ابو النيل /ب بتكلفة 6 مليون جنيه ومدرسة الشيخ عليوة حسن/ س بتكلفة 6 مليون جنيه.

وفي مدينة صان الحجر في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال انشاء إدراة صان الحجر بتكلفة 9 مليون جنيه ، وفى قطاع الكهرباء تم الإنتهاء من لوحه توزيع كوبرى سليم بتكلفة 15 مليون جنيه.

وفي مدينة العاشر من رمضان في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال انشاء مدرسة المستقبل الرسمية للغات بتكلفة 7 مليون جنيه ، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.