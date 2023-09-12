محافظ الوادي الجديد يتابع التشطيبات النهائية بمقر "معهد اللغات" ومركز السيطرة الموحد

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر فرع المعهد القومي للغات التابع للقوات المسلحة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري.

حيثُ تفقّد قاعات التدريب ومكاتب الإدارة مُوجهًا الشكر للقائمين على الأعمال، وأكّد على سرعة تجهيز القاعات التدريبية بالأجهزة اللازمة لدخول المعهد الخدمة. حيثُ يقدم المعهد شهادات معتمدة طبقًا للمواصفات والمعايير الدولية لدراسة اللغات ويتسع لعدد 60 متدرب.

من ناحيةٍ أخرى، اطمأن المحافظ على جاهزية مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عامة المحافظة؛ تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة. كما تفقّد منفذ السلع الغذائية التابع للديوان، مُوجهًا باستمرار توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين.