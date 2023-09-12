تسبب أضرارا خطيرة .. ابتعدوا عن هذه الأطعمة أثناء العاصفة دانيال

أثناء العواصف الترابية والطقس المتقلب هناك بعض الأكلات والأطعمة الممنوعة يجب التوقف عن تناولها اثناء العاصفة الترابية دانيال التي ضربت البلاد مؤخرا .. وحتى لا يزداد الأمر سوءاً لذا يجب توخي الحذر بشأن الأطعمة الممنوع تناولها اثناء العاصفة الترابية .. نرصد أهم هذه الأطعمة وفقا لموقع cookedandloved"



أطعمة ممنوعة أثناء العاصفة دانيال

الفول السوداني:

أثبتت الأبحاث أن الفول السوداني يمكنه أن يؤذي مرضى الالتهاب الرئوي، ومرضي حساسية الفول ويزيد من مضاعفات وأعراض الجهاز التنفسي.

منتجات الألبان:

على الرغم من أن منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي أمر ضروري من أجل الحصول على العضلات، إلا أن هذه الأطعمة الدهنية تمنعك من تحقيق هذا التوازن السليم،لانها تحتوي على الدهون الحيوانية المشبعة من اللحوم الدهنية مثل لحم البقر،فيجب تجنب تناول هذه الأطعمة اثناء العاصفة الترابية.



المخللات:



يعرض صحة مرضى الالتهاب الرئوى للخطر لأن الملح يتسببب في مشاكل في التنفس، ولذا يمكنك تجنبه، يؤدي تناول الأطعمة المالحة إلى تهيج تقرحات الفم ممّا يُسبب الشعور بالألم وعدم الارتياح، لذا يُنصح بتجنب استهلاك الأطعمة المالحة .



الأطعمة الحارة:

يُنصح بتجنب استهلاك الأطعمة الحارة الغنية بالتوابل لأنها تزيد من مضاعفات خطيرة تؤثر سلباً على أصحاب أمراض الجهاز التنفسي في حال نتيجة لأنَّ ذلك يُمكن أن يؤدي إلى زيادة الشعور بالألم،فى المعدة.