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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بريطانية تتعرض للنصب في 2 مليون جنيه إسترليني.. القصة كاملة

المتسابقة لوريتا
المتسابقة لوريتا

حاولت معلمة بريطانية إحداث تغيير في حياتها، فدخلت في مسابقة للفوز بفيلا بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني، لكنها فوجئت بحصولها على 5 آلاف جنيه إسترليني فقط.

قالت المعلمة لوريتا وفقًا لحصيفة ديلي ستار، أنها تعرضت لخيبة أمل شديدة على الرغم من فوزها بالجائزة الكبرى بمسابقة Win My Home من Nottingham’s Park Estate.

وتداول مقطع فيديو يوثق لحظة فوزها بالمسابقة تظهر فيه إمرأة تطرق باب لوريتا ومعها باقة من الزهور لتخبرها بأنها الفائزة في سحب جائزة نوتنغهام.

ثغرة بسيطة في تفاصيل المسابقة

لكن لوريتا التي تبلغ من العمر 35 عام صدمت عندما أخبرتها المرأة أنها لن تفوز بالمنزل بل أنها فازت بـ5 آلاف جنيه إسترليني فقط، وذلك بسبب ثغرة بسيطة في تفاصيل المسابقة!

وفالت المرأة للوريتا أن هذا يعود إلى بند ينص على أنه إذا لم يتم تحقيق صافي مبيعات تبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني من المسابقة، فسيحصل الفائز بدلاً من ذلك على 50٪ من صافي العائدات.

وأضافت لها أن المسابقة لم تسير كما كان مخطط لها بل أن منظميها تكبدوا خسارة لكنهم اختاروا منحك 5 آلاف جنيه إسترليني لإثبات حسن النية!

عبرت لوريتا عن صدمتها لهذا الخبر وفقًا لموقع ديلي ستار قائلة أنها شعرت بالحزن الشديد وتحدثت لـ NottinghamshireLive حول خذلانها قائلة " جاء شخصان وقالا لي نعم لقد فزت" وحينها قلت لنفسي: "نعم، أين مفاتيحي؟"

فقالوا لي " إنني لم أفز بالمنزل ولكني فزت بالجائزة الكبرى البالغة 5000 جنيه إسترليني. فللأسف لأننا لم نجمع ما يكفي من المال، لا نستطيع أن نعطيك المنزل."

وأضافت "حتى لو قالوا إننا لا نستطيع أن نعطيك المنزل، فكان يمكن أن يعوضونني بمبلغ 50 ألف جنيه إسترليني على الأقل وكان سيكون شيء جيد. لكن 5000 جنيه إسترليني! إنهم لا يكفوا الآن لدفع حتى رسوم الغاز والكهرباء!".

رسالة تأكيدية

وقالت لوريتا أنها تلقت بعد ذلك رسالة بريد إلكتروني من Win My Home تتضمن "للأسف، بعد ما يقرب من 200 ألف جنيه إسترليني من تكاليف التسويق والمشكلة التي ناقشناها معكي حول عدم القدرة على معالجة المدفوعات لفترة طويلة، لم يكن هناك ربح وفي الواقع لقد تكبدنا خسارة. والمبلغ الذي منحناه لكي جاء في الواقع من جيوبنا الشخصية لأننا أردنا أن نمنحكم شيئًا ما كمبادرة حسن نية ونأمل أن يحدث ذلك فرقًا إيجابيًا في حياتكم."

مسابقة فيلا بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني Win My Home Nottingham s Park Estate سحب جائزة نوتنغهام

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