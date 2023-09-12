كولر يطمئن على خالد عبد الفتاح قبل مران الأهلي

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق على هامش المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.



وحرص كولر على الاطمئنان على الحالة الطبية لخالد عبد الفتاح مدافع الفريق في حضور الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق.



وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي.



وقبل بداية المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.



كما حرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الأفريقي والتي تقام يوم الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية.