السوبر الأفريقي.. كولر يجتمع بالجهاز الفني للأهلي استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعًا مع أعضاء الجهاز الفني المعاون على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة يوم الجمعة المقبل في بطولة السوبر الإفريقي.

وشهد الاجتماع مناقشات مطولة بين كولر مع أعضاء الجهاز الفني وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي والتي تقام يوم ١٥ من الشهر الجاري في السعودية.