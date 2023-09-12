تطهير الترع والمصارف.. استعدادات مكثفة لمتابعة حالة الطقس في بالبحيرة

أكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على استمرار رفع درجة الاستعداد والتأهب وتمركز المعدات؛ لمتابعة حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.

يأتي ذلك وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد، التي أفادت بأن محافظة البحيرة تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءًا من أمس وحتى الأربعاء 13 سبتمبر، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة بنسبة حدوث 40٪ تكون رعدية أحياناً ونشاط للرياح على بعض المناطق.

وفى هذا الشأن قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، ‏بتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

كما تم تطهير صفایات المطر وبيارات الصرف الصحى بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق ومراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات و محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

وفى سياق متصل واصلت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، و متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من توفير مولدات كهرباء ومصدر كهرباء تبادلى والتجهيز من جاهزيتها لمواجهة أى ظروف طارئه.

بالإضافة إلى مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وفى ذات السياق تم متابعه أعمال رفع تراكمات القمامة والأتربة والمخلفات، والتى أسفرت عن رفع 2800 طن قمامة خلال يوم واحد، وذلك من خلال معدات الوحدات المحلية للقرى، و تم نقل القمامة والمخلفات للمقلب الوسيط المخصص لذلك، وكذا متابعه أعمال النظافه والتجميل بالشوارع للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمدينة

وأكد نائب محافظ البحيرة على ضرورة التواجد المستمر لجميع القيادات بالمواقع للعمل جنباً إلى جنب مع الفرق والأطقم العاملة استعداداً للتعامل مع موجة الأمطار فور سقوطها والحد من الآثار الناجمة عنها.