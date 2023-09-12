إزالة 10 حالات تعد على مساحة 1220 م2 بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على استمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإلتزام بالقانون، وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز عن إزالة 10حالات تعدي على مساحة 1420 م2 عبارة عن إزالة:

- 5 حالات تعدي بمساحة 800 م2 عبارة عن اسوار طولية و عرضية بالطوب الابيض والمون الاسمنتيه وشدات خشبية بنطاق الوحدات المحلية لقري مؤسسة البستان وطيبه والوفائية بالدلنجات.

- حالتي تعدي بمساحة 300 م 2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأحمر بمركز إدكو.

- حالتي تعدي بمساحة 220 م2 عبارة عن حوائط دور أرضي وشدات خشبية برشيد.

- حالة تعدي بمساحة 100 م2 عبارة عن إيقاف وفك شدة خشبية لصب سقف دور اول علوي خارج الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية بأم صابر بمركز بدر.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.