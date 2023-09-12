صحة البحيرة.. مصادرة أدوية مخدرة وأخرى منتهية الصلاحية داخل عيادة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من حصولها علي التراخيص وتوافر الإشتراطات الصحية اللازمة وإحكام الرقابة عليها وإتخاذ ما يلزم تجاه المخالف منها.

هذا وقد قامت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتورهاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة من خلال فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيره وفريق هيئة الدواء المصرية ، بحملة تفتيشية على إحدى العيادات الخاصة بدمنهور، تم خلالها ضبط 91 نوع من الأدوية ، عند فرزها تبين أن إجمالى عددها 175 علبة دواء ، ما بين أدوية مخدرة وأدوية توثر على الصحة النفسية غير مصرح بتداولها فى العيادات الخاصة ، وكذلك أدوية خاصة بالتأمين الصحي، وبهيئة الشراء ونفقة الدولة ، وأخرى منتهية الصلاحية .

كما تم العثور داخل العيادة على أجهزة رسم عصب و مخ و عضلات ، غير مضافه للترخيص ، وتبين وجود 5 آسره كشف بالعيادة ، والمصرح به سرير كشف واحد فقط وأيضاً طبيب يقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرضى فى عدم وجود صاحب المنشأة وتم غلق المنشأة غلقاً ادارياً ، لمخالفتها لشروط الترخيص .

هذا وتم التشديد على إستمرار تلك الحملات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.