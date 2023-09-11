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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق محل شهير بدمنهور لبيع عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى

غلق محل عصير شهير
غلق محل عصير شهير بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، ومدى إلتزام أصحاب المنشآت الغذائية بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها.

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قامت مديرية التموين برئاسة  مجدى الخضر وبالتنسق مع هيئة سلامة الغذاء والإدارة الصحية بدمنهور وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ حملات تفتيشية مكبرة على منشآت بيع وتداول الأغذية بدمنهور أسفرت عن غلق أحد محلات بيع العصائر الكبرى لحيازته وعرضه عصائر غير صالحة للإستهلاك الآدمى مستخدماً فاكهة غير صالحة للأستهلاك الادمى وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجهت نائب محافظ البحيرة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على كافه المنشآت الغذائية للتأكد من مدى إلتزام أصحاب تلك المنشآت بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

البحيرة المنشآت الغذائية العصائر الرقابة التموينية الحملات الرقابية حملات تفتيشية غير صالحة للإستهلاك الآدمي

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