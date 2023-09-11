بالصور.. متابعه أعمال تكريك وتطهير مرسى الصيادين «جونة التراكي» بإدكو

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة والمرور الميدانى على كافة المشروعات المنفذة على أرض المحافظة فى كافه القطاعات والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ ودفع العمل بها، وتذليل ما يعترضها من معوقات.

قام كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة بتفقد أعمال تكريك وتطهير مرسى الصيادين "جونة التراكي" بإدكو ، وذلك إستعدادًا للتشغيل التجريبي والتجهيز للإفتتاح ودخول الميناء الخدمة قريبًا.

متابعه أعمال تكريك وتطهير مرسى الصيادين «جونة التراكي»

متابعه أعمال تكريك وتطهير مرسى الصيادين «جونة التراكي»

متابعه أعمال تكريك وتطهير مرسى الصيادين «جونة التراكي»

متابعه أعمال تكريك وتطهير مرسى الصيادين «جونة التراكي»

متابعه أعمال تكريك وتطهير مرسى الصيادين «جونة التراكي»

حيث أكد السكرتير المساعد علي تضافر كافة الجهود لإستكمال الأعمال، مشددا على ضرورة إلتزام جميع الجهات المشاركة بالمعايير الفنية والجودة والسلامة، والتنسيق المستمر مع كافة المختصين لإزالة أي عقبات ، و بذل المزيد من الجهد لإنجاز هذا المشروع الهام والحيوي في أسرع وقت ممكن، والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوه .

وأشادت الدكتورة نهال بلبع بالمردود الإيجابي الذي سيحققه المشروع في دعم إقتصاد المحافظة وتشغيل الأيدي العاملة ، وكذا تنشيط قطاع الصيد لزيادة الثروة السمكية وتنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل للشباب.

من الجدير بالذكر أن الميناء يضم رصيف لمراكب الصيد الصغيرة غير الشراعية على مساحة 80 ألف م2 وبسعة حوالي 400 مركب ويبلغ طول الرصيف 390 متر طولى صيد بتكلفة تقـدر بـ 35 مليون جنية، حيث يجري العمل بالرصيف بنسبة تنفيذ 90% وذلك للتيسير علـى الصيادين والحفاظ على مراكبهم الصغيرة من التيارات المائية.