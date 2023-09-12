تموين البحيرة: ضبط 37 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية بمركز دمنهور أسفرت عن :

ضبط 8 صفائح وقرص جبنة رومى منتهى الصلاحية كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

تم تحرير 40 محضرا عدم الإعلان عن الأسعار خلال حملات على أسواق الخضر والفاكهة بمراكز دمنهور وأبو حمص وكفر الدوار وإيتاى البارود.

وبحملة مماثلة بمركز إدكو، تم ضبط 63 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومحل بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار و3 محلات جزارة لعرضها للبيع لحوم مكشوفة ومعرضة للتلوث.

وبمركزى شبراخيت وأبو حمص تم ضبط 14 مخبزا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن و7 مخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى 17 مخبزا بلديا لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن و محضر تصرف فى شيكارتين دقيق بلدى مدعم.

وبكوم حمادة ضبط 37 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل أحد المطاعم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.