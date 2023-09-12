بالخطوات.. إزاي تستخدم ChatGPT لتلخيص كتاب أو ورقة بحثية

يمكنك استخدام أداة ChatGPT من شركة أوبن إيه آي المدعمة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتسهل عليك إنجاز المهام الروتينية المملة، وليس فقط من أجل الاستعلامات البسيطة والدخول في حوارات دردشة.

وفقا لتقرير من موقع zdnet التقني المتخصص، يمكن لروبوت "تشات جي بي تي" تلخيص المقالات الطويلة والأوراق البحثية وأيضا الكتب، وبالتالي إذا تم تكليفك بكتابة ملخص للمدرسة أو العمل من خلال نص مكتوب، وكان لديك ضيق في الوقت، فيمكن أن يساعدك ChatGPT على عمل هذا الملخص مع وضع وترتيب النقاط الرئيسية، سيوفر عليك الوقت والجهد.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأدوات مثل ChatGPT وغيرها من تلك المدعمة بالذكاء الاصطناعي هي مجرد أداة يمكن أن تساعدك على فهم موضوع ما بشكل أكبر، وقد لا يكون من مصلحتك أن تجعله يكتب بالكامل عملك نيابةً عنك أو يقوم بعمل ملخصات دون مراجعة وفحص دقيق، إذ يحتاج إلى مراجعة بشرية.

إذا كنت طالبًا يكتب ورقة بحثية، أو شخصًا يريد تلخيص كتاب ـو مستندات، أو تريد التعمق في موضوع معقد، فيمكنك استخدام ChatGPT لتبسيط العملية، وإليك الطريقة لكيفية استخدام ChatGPT لإنشاء ملخصات لك

المواد المطلوبة، ستحتاج إلى جهاز يمكنه الاتصال بالإنترنت، وحساب تابع لشركة OpenAI، وفهم مبدئي للمقال أو ورقة البحث أو الكتاب الذي تريد تلخيصه، بالتالي العملية لن تستغرق أكثر من حوالي دقيقة إلى ثلاث دقائق.

ChatGPT

1. ابحث عن مقالتك أو ورقتك أو كتابك لتلخيصه

إذا كنت بحاجة إلى ChatGPT للمساعدة في تلخيص مقال أو ورقة بحثية، فابحث عن نص النص عبر الإنترنت واحتفظ به مفتوحًا في علامة تبويب منفصلة.

2. افتح متصفح الويب الخاص بك وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك على موقع OpenAI

افتح متصفح الويب المفضل لك واكتب عنوان chat.openai.com/chat.

ChatGPT

قم بتسجيل الدخول أو الاشتراك للحصول على حساب.

3. اكتب طلبك

في مربع الدردشة، اكتب مصطلح TLDR، متبوعًا بعنوان الكتاب الذي تريد تلخيصه. TLDR إذا وقف لفترة طويلة جدا، ولم يقرأ الكتاب ويلخصه، يمكنك أيضًا أن تطلب من ChatGPT: "تلخيص [عنوان الكتاب]."

ChatGPT

النقطة الجديرة بالملاحظة هنا أنه لا يمكنك لصق عنوان URL من صفحات الويب في ChatGPT من أجل تلخيصها بل يجب عليم النسخ واللصق وإذا قمت بذلك، فسوف تحصل على رد يوضح أن برنامج الدردشة الآلي لا يمكنه الوصول إلى مواقع الويب. إذا كنت تريد من ChatGPT تلخيص البحث، فستحتاج إلى فهم أساسي للموضوع لضمان عدم تضمين معلومات غير دقيقة في تقريرك، أو معلومات تعتبر "تخريف" من وجهة نظر علمية.

في كل الأحوال هذه الأداة لن تعفيك أبدا من معرفة كاملة بالكتاب وما يحتويه من معلومات ويجب بعد إنشاء الملخص أن تقوم بقراءته بنفسك للتأكد من صحة التلخيص أو إضفاء التعديلات اللازمة، هذه الأدوات ما زالت غير دقيقة ويمكن أن يصيبها التخريف بشهادة الشركة المخترعة التي تعترف بأن "تشات جي بي تي" تقدم أحيانا معلومات مغلوطة وخارج السياق.

ستظل بحاجة إلى قراءة النقاط الرئيسية للبحث، لأن ChatGPT لن يزودك بإحصائيات محددة أو استنتاجات علمية. لكن ChatGPT يمكن أن يساعدك على فهم السياق المحيط بالبحث الذي تهتم به. إذا كنت تواجه مشكلة في فهم فقرات معينة في مقال أو كتاب أو ورقة بحثية، فيمكنك نسخ أجزاء من النص ولصقها في ChatGPT.

فكر في أداة "تشات جي بي تي" على أنها إعادة ترتيب للكلمات التي تقرأها حاليًا لمساعدتك على فهم النص الذي أمامك بشكل أوضح، وليس بديلا عنك بالكامل بل أداة تسهل عليك مهامك فقط.