للشهر الثالث على التوالي.. انخفاض حركة مرور موقع ChatGPT

أصدرت شركة التحليلات Sameweb، أحدث تقريرها عن أداء برنامج "تشات جي بي تي" من شركة OpenAI الأمريكية، وجاء خلال التقرير، أن أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) الشهيرة للغاية ChatGPT شهدت انخفاضًا في الاستخدام، للشهر الثالث على التوالي، مع هبوط في حركة مرور موقع الويب خلال شهر أغسطس.

وهناك أيضًا مؤشرات على أن هذا الانخفاض قد يستقر، فوفقًا لـ"رويترز"، بلغ إجمالي عدد الزيارات العالمية لموقع ChatGPT، بما في ذلك الزيارات من أجهزة سطح المكتب والهواتف المحمولة على حد سواء، 1.43 مليار زيارة وشهدت انخفاضًا بنسبة 3.2 % ويأتي هذا بعد انخفاض بنسبة 10 % تقريبًا في حركة المرور خلال الشهرين السابقين.

كما انخفض متوسط الوقت الذي يقضيه الزوار على الموقع في شهر مارس، من متوسط 8.7 دقيقة لكل زيارة إلى 7 دقائق لكل زيارة بحلول أغسطس.

كان هناك ارتفاع طفيف في عدد الزوار المميزين (المشتركين في النسخة البريميوم) لموقع ChatGPT على مستوى العالم، حيث ارتفع من 180 مليون مستخدم إلى 180.5 مليون مستخدم إلى 7 دقائق لكل زيارة بحلول أغسطس.

ChatGPT

يرى المحللون أن استئناف المدارس للعام الدراسي الجديد في سبتمبر سيكون له تأثير إيجابي على حركة المرور على موقع ChatGPT. حيث بدأت بعض المدارس بالفعل في اعتماد استخدام ChatGPT في الدراسة، وبالتالي سينعكس هذا التطور على زيادة حركة مرور ChatGPT في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس، بالتزامن مع إعادة فتح المدارس الأمريكية.

ذكر David F Carr من موقع Sameweb أن نسبة المستخدمين الأصغر سنًا لـ ChatGPT انخفضت خلال الصيف ثم بدأت الآن في الارتفاع مجددا، و يبدو أن الطلاب الذين يبحثون عن مساعدة في واجباتهم المدرسية جزء من هذا الارتفاع.

حاولت شركة OpenAI توسيع نطاق وصولها من خلال إطلاق تطبيق ChatGPT على نظام التشغيل iOS في شهر مايو الفائت، والذي ربما يكون قد ساهم في تخفيض حركة المرور على موقع الويب الخاص بها مع تحويل المستخدمين بعيدًا عن موقعها على الويب إلى تطبيق الموبايل. ChatGPT مجاني للمستخدمين ويقدم خيار اشتراك اشتراك متميز بسعر 20 دولارًا شهريًا.

يعتمد ChatGPT على نموذج لغة كبير سابق، أو ما يعرف بمصطلح LLM، يسمى GPT-3.5. أصبح ChatGPT التطبيق الأسرع نموًا وتنزيلا في التاريخ، حيث وصل إلى 100 مليون مستخدم بعد شهرين فقط من إطلاقه، قبل أن يتفوق عليه تطبيق ثريدز Threads التابع لشركة ميتا Meta.