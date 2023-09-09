عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للشهر الثالث على التوالي.. انخفاض حركة مرور موقع ChatGPT

ChatGPT
ChatGPT

أصدرت شركة التحليلات Sameweb، أحدث تقريرها عن أداء برنامج "تشات جي بي تي" من شركة OpenAI الأمريكية، وجاء خلال التقرير، أن أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) الشهيرة للغاية  ChatGPT  شهدت انخفاضًا في الاستخدام، للشهر الثالث على التوالي، مع هبوط في حركة مرور موقع الويب خلال شهر أغسطس.

وهناك أيضًا مؤشرات على أن هذا الانخفاض قد يستقر، فوفقًا لـ"رويترز"، بلغ إجمالي عدد الزيارات العالمية لموقع ChatGPT، بما في ذلك الزيارات من أجهزة سطح المكتب والهواتف المحمولة على حد سواء، 1.43 مليار زيارة وشهدت انخفاضًا بنسبة 3.2 % ويأتي هذا بعد انخفاض بنسبة 10 % تقريبًا في حركة المرور خلال الشهرين السابقين.

كما انخفض متوسط الوقت الذي يقضيه الزوار على الموقع في شهر مارس، من متوسط 8.7 دقيقة لكل زيارة إلى 7 دقائق لكل زيارة بحلول أغسطس.

كان هناك ارتفاع طفيف في عدد الزوار المميزين (المشتركين في النسخة البريميوم) لموقع ChatGPT على مستوى العالم، حيث ارتفع من 180 مليون مستخدم إلى 180.5 مليون مستخدم إلى 7 دقائق لكل زيارة بحلول أغسطس.

ChatGPT 

يرى المحللون أن استئناف المدارس للعام الدراسي الجديد في سبتمبر سيكون له تأثير إيجابي على حركة المرور على موقع ChatGPT. حيث بدأت بعض المدارس بالفعل في اعتماد استخدام ChatGPT في الدراسة، وبالتالي سينعكس هذا التطور على زيادة حركة مرور ChatGPT في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس، بالتزامن مع إعادة فتح المدارس الأمريكية.

ذكر David F Carr من موقع Sameweb أن نسبة المستخدمين الأصغر سنًا لـ ChatGPT انخفضت خلال الصيف ثم بدأت الآن في الارتفاع مجددا، و يبدو أن الطلاب الذين يبحثون عن مساعدة في واجباتهم المدرسية جزء من هذا الارتفاع.

منافس ChatGPT.. آبل تدخل سباق الذكاء الاصطناعي بروبوت Ajax

بعد حظرها في بعض المدارس الأمريكية.. OpenAI تعلن عن ChatGPT للمعلمين

حاولت شركة OpenAI توسيع نطاق وصولها من خلال إطلاق تطبيق ChatGPT على نظام التشغيل iOS في شهر مايو الفائت، والذي ربما يكون قد ساهم في تخفيض حركة المرور على موقع الويب الخاص بها مع تحويل المستخدمين بعيدًا عن موقعها على الويب إلى تطبيق الموبايل. ChatGPT مجاني للمستخدمين ويقدم خيار اشتراك اشتراك متميز بسعر 20 دولارًا شهريًا.

يعتمد ChatGPT على نموذج لغة كبير سابق، أو ما يعرف بمصطلح LLM، يسمى GPT-3.5. أصبح ChatGPT التطبيق الأسرع نموًا وتنزيلا في التاريخ، حيث وصل إلى 100 مليون مستخدم بعد شهرين فقط من إطلاقه، قبل أن يتفوق عليه تطبيق ثريدز Threads التابع لشركة ميتا Meta.

Sameweb ChatGPT تشات جي بي تي OpenAI

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب المغرب

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

نقل لاعب منتخب مصر للمستشفى بعد انتهاء مباراة إثيوبيا

10 درجات والتحسن خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بحالة الطقس بعد أيام اللهيب

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

مشاهد مخيفة.. لقطات توثق لحظة وقوع زلزال عنيف في المغرب| فيديو

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت.. اعرف بكام

موضوعات متعلقة

يدعم اتصالات الأقمار الصناعية.. هواوي تطلق هاتف Mate X5 القابل للطي

موبايلات الفئة المتوسطة.. مقارنة بين هونر 90 Pro و ريلمي 11 Pro Plus

عصر جديد لسرعة الموبايلات.. ميدياتك تعلن أول معالج لها بدقة تصنيع 3 نانو

الصين تحظر استخدام iPhone على مسؤولي الحكومة .. القصة الكاملة

منافس ChatGPT.. آبل تدخل سباق الذكاء الاصطناعي بروبوت Ajax

الفلاج شيب القادم.. موتورولا تكشف إعلانات جديدة  Edge 40 Neo

ازاي تفك ربط حساب Instagram عن Facebook

لو نسيت فيسبوك مفتوح على جهاز.. إزاي تعمل logout وانت بعيد

ترشيحاتنا

علي الحجار يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بمئوية سيد درويش برعاية قناة "الحياة"

الشعب أصيل بيبلغني بالمخالفات.. كامل الوزير: مصر بها 18 ميناء تجاريا.. محطة بشتيل تكلفت 4 مليارات جنيه.. وإنشاء جامعة للنقل قريبا

اليوم.. ختام فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي | أبرز الجوائز المتوقعة

تصدرت السوشيال ميديا.. مزيج لموسيقى أشهر كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي

للشهر الثالث على التوالي.. انخفاض حركة مرور موقع ChatGPT

جدول صيانات هيونداي النترا HD.. امتى عربيتك تروح التوكيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو الفتوح عمارة.. حصل على الدكتوراه فى الإخراج وظل يقدم الأدوار الثانوية

أسباب النزيف من الأذن وطريقة علاجه

طريقة تحضير كبسة سعودى الأصلية

ما هي أفضل طريقة للاستفادة من الاستحمام بالثلج؟

فيديو

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

عن إتجاهه للغناء.. الملحن محمد يحيى: إحنا ولا بتوع المهرجانات اللي المفروض نغني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ