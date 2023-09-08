منافس ChatGPT.. آبل تدخل سباق الذكاء الاصطناعي بروبوت Ajax

أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي يقوم عليها ChatGPT هي حديث الساعة وفي شعبية متزايدة، وفي عالمنا اليوم، تحاول كل شركة متخصصة في مجال البرمجيات والتكنولوجيا إما دمج هذه الأدوات مع برامجها في خدماتها الخاصة أو تطوير منافسين لـ ChatGPT.

وفقا لتقرير gizmochina فإن شركة آبل هي إحدى تلك الشركات التي تخطط للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي بقوة وثقل، وفي سبيل البلوغ لهدفها تنفق ملايين الدولارات يوميا على ميزات الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يحصل سيري Siri من Apple على ترقية كبيرة مع ميزات الذكاء الاصطناعي للمحادثة الجديدة

آبل

تقول مصادر مطلعة من داخل الشركة إن آبل تعمل على تطوير عدد من الميزات الجديدة لمساعدها الصوتي الذكي سيري، بما في ذلك القدرة على أتمتة المهام وإنشاء الصور ومقاطع الفيديو والهدف أن توفر الوقت والجهد على المستخدم ليكون سيري مساعد شخصي يمكن الاعتماد عليه في المهام البسيطة.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يقول "Siri، قم بإنشاء صورة GIF لآخر خمس صور التقطتها وأرسلها إلى صديقي في رسالة نصية"، وسيقوم Siri بتنفيذ المهمة تلقائيًا.

وبحسب ما ورد من معلومات داخلية تعمل "آبل" أيضًا على برنامج دردشة آلية chatbot يسمى Ajax، سيكون أقوى كثيرا من ChatGPT 3.5 الأصلي وقد تم تدريبه على 200 مليار معلمة. ومع ذلك، فإن نماذج OpenAI الأحدث يمكن أن تكون أكثر قوة، لذلك يبقى أن نرى كيف سينافس Ajax بالمقارنة مع "تشات جي بي تي" الأصلي.

هذه الجهود الكبيرة تكلف ملايين الدولارات وفقًا للتقارير الأخيرة، تنفق آبل ملايين لإضافة قدرات الذكاء الاصطناعي إلى Siri وتطوير برنامج Ajax chatbot الخاص بها، السبب الرئيسي لهذا النزيف المالي هو أن تدريب نماذج اللغات الكبيرة يتطلب الكثير من الأجهزة. على سبيل المثال، أنفقت شركة OpenAI أكثر من 100 مليون دولار لتطوير GPT-4.