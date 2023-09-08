عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منافس ChatGPT.. آبل تدخل سباق الذكاء الاصطناعي بروبوت Ajax

آبل
آبل

أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي يقوم عليها  ChatGPT  هي حديث الساعة وفي شعبية متزايدة، وفي عالمنا اليوم، تحاول كل شركة متخصصة في مجال البرمجيات والتكنولوجيا إما دمج هذه الأدوات مع برامجها في خدماتها الخاصة أو تطوير منافسين لـ ChatGPT. 

وفقا لتقرير gizmochina فإن شركة  آبل  هي إحدى تلك الشركات التي تخطط للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي بقوة وثقل، وفي سبيل البلوغ لهدفها تنفق ملايين الدولارات يوميا على ميزات الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع  أن يحصل سيري Siri من  Apple  على ترقية كبيرة مع ميزات الذكاء الاصطناعي للمحادثة الجديدة

آبل 

تقول مصادر مطلعة من داخل الشركة إن آبل تعمل على تطوير عدد من الميزات الجديدة لمساعدها الصوتي الذكي سيري، بما في ذلك القدرة على أتمتة المهام وإنشاء الصور ومقاطع الفيديو والهدف أن توفر الوقت والجهد على المستخدم ليكون سيري مساعد شخصي يمكن الاعتماد عليه في المهام البسيطة.

 على سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يقول "Siri، قم بإنشاء صورة GIF لآخر خمس صور التقطتها وأرسلها إلى صديقي في رسالة نصية"، وسيقوم Siri بتنفيذ المهمة تلقائيًا.

تراجع أسهم أبل بعد حظر الصين استخدام آيفون للمسئولين الحكوميين

ميسي يحدث طفرة في اشتراكات خدمة آبل لمشاهدة الدوري الأمريكي لكرة القدم

وبحسب ما ورد من معلومات داخلية تعمل "آبل" أيضًا على برنامج دردشة آلية chatbot يسمى Ajax، سيكون أقوى كثيرا  من ChatGPT 3.5 الأصلي وقد تم تدريبه على 200 مليار معلمة. ومع ذلك، فإن نماذج OpenAI الأحدث يمكن أن تكون أكثر قوة، لذلك يبقى أن نرى كيف سينافس  Ajax بالمقارنة مع "تشات جي بي تي" الأصلي.

هذه الجهود الكبيرة تكلف ملايين الدولارات وفقًا للتقارير الأخيرة، تنفق آبل ملايين لإضافة قدرات الذكاء الاصطناعي إلى Siri وتطوير برنامج Ajax chatbot الخاص بها، السبب الرئيسي لهذا النزيف المالي هو أن تدريب نماذج اللغات الكبيرة يتطلب الكثير من الأجهزة. على سبيل المثال، أنفقت شركة OpenAI أكثر من 100 مليون دولار لتطوير GPT-4.

ChatGPT Ajax آبل الذكاء الاصطناعي Apple Siri سيري OpenAI

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع شديد لـ الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية غير متوقعة

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

مفاجأة غير سعيدة في بلاغ شيرين عبدالوهاب للنائب العام

إعلان هام من بايدن بشأن النزاع في إثيوبيا

انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

مفاجأة غير سعيدة لتجار الكتب المدرسية

موضوعات متعلقة

مناسب للطلبة.. آبل تنافس Chromebook من خلال MacBook سعره رخيص

ملك الفئة المتوسطة.. مبيعات تفوق التوقعات لهاتف ريلمي Realme Narzo N53

انتهز الفرصة.. خصم 30% على جوال سامسونج Galaxy Z Fold4

وفر ألف ريال.. خصم كبير على جوال Apple iPhone 14 Pro في السعودية

فيديوهات شرح لأهم التطبيقات.. شكل جديد لـ جوجل بلاي

أول كمبيوتر بتقنية "التبريد المائي".. لينوفو تكشف عن لابتوب Gaming بمواصفات ثورية

موتورولا تطلق هاتفا للطبقة المتوسطة ببطارية عملاقة و12 GB رام

أرخص موبايل 5G.. ريلمي تطلق هاتفا متوسط المدى بمعالج Dimensity 6100 Plus

ترشيحاتنا

توأم يحقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا لسبب غير متوقع.. شاهد

دعاء الهم والغم والحزن والضيق.. تخلص من الاكتئاب

3 سنوات وعلاقتنا سرية ..مفاجأة غير سعيدة للمتهم بانتهاك جسد فتاة عين شمس

يؤهل لوظيفة قائد قطار .. شروط الانضمام للمعهد العالي لتكنولوجيا النقل

بايدن يمدد العقوبات المرتبطة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية لمدة عام آخر

تسلا تحتفل بإنتاج مليوني سيارة كهربائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جائزة 1000 دولار للشخص الأكثر كسلا .. إليك شروطها

عادة تفعلها الفتيات أثناء الاستحمام السبب في أمراض خطيرة

أكبر دجاجة بالعالم تثير الدهشة .. لن تتوقع ماذا تأكل

ابرزها التهاب الحلق والحمى الشديدة.. 5 أعراض متحور "بيرولا"

فيديو

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ