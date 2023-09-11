عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانيات أكبر من ChatGPT ومجاني... إزاي تستفيد من روبوت Claude

Claude
Claude

معظم مستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية بدأوا يعتادون على برنامج  ChatGPT، لكن هذا الروبوت ليس الوحيد الذي يقدم ميزات جديدة ويحسن الإنتاجية، هناك أدوات ذكاء اصطناعي توليدي أخرى يمكن أن تكون أفضل منها إذا جربت استخدامها.

هناك روبوت دردشة آخر قادر على تقديم الميزات المتقدمة وأفضل من "تشات جي بي تي" بحسب تقرير موقع zdnet المتخصص وهو  كلود،  تم تطوير روبوت Claude بواسطة شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" Anthropic ويمكن الوصول إليه من خلال النسخة التجريبية المجانية تماما على موقع الشركة الإلكتروني، وقد تم تحديث Claude إلى الإصدار 2 في يوليو الماضي، وبالتالي يأتي مع عدد كبير من الميزات

Claude 

يمكن لـ أداة Claude 2 معالجة أكثر من 75000 كلمة في وقت واحد، وهو إنجاز في حالة إدخالك نص كتابي وتريد تلخيصه، يمكنك تحميل مجموعة متنوعة من الملفات إلى Claude وسيقوم بتلخيصها أو الإجابة على أسئلة حول نقاط بيانات محددة. يستطيع كلود أيضًا تحليل صفحات الويب والملفات الأخرى، وكل ما عليك القيام به نسخ المحتوى ولصقه.

على عكس الإصدار المجاني من ChatGPT، تم تدريب كلود على أحدث البيانات في الوقت الفعلي حتى يتمكن من الإجابة على الأسئلة حول الأحداث والموضوعات الجارية. بالإضافة إلى الوصول إلى موقع الويب الخاص به، يمكن الوصول إليه عن طريق تطبيق Slack حيث يمكنه الإجابة على الأسئلة وإنشاء محتوى مخصص لك.

تم تصميم Claude 2 أيضًا لتقديم إجابات أكثر تفصيلاً، بلا عبارات مبتذلة أو "تخريف" مثلما حدث سابقا مع روبوت دردشة مايكروسوفت، مع مهارات ترميز أفضل، وأداء أسرع بشكل عام من سابقه. في الوقت الحالي، يتوفر Claude فقط في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ولكن قريبا سيتوفر في كل دول العالم.

Claude 

إليك كيفية استخدام Claude AI لإنشاء المحتوى في السطور التالية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى الموقع

قم بزيارة موقع الويب الخاص بالشركة وأدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد استخدامه لـ Claude، ثم انقر فوق الزر "متابعة مع البريد الإلكتروني". قم بالانتقال إلى بريدك الإلكتروني بحثًا عن رمز تسجيل الدخول المؤقت الذي تم إرساله إليك. انسخ هذا الرمز والصقه في صفحة تسجيل الدخول، ثم انقر فوق الزر "متابعة باستخدام رمز تسجيل الدخول". سوف تنتقل تلقائيا إلى شاشة الدردشة حيث يمكنك البدء في إرسال أسئلتك وطلباتك.

2. اطرح سؤالك الأول

اكتب سؤال أو طلب محدد، انقر فوق زر السهم الأيمن لإرساله. ثم يقدم كلود رده.

3. أعد محاولة السؤال

يوجد في الجزء السفلي من الشاشة  زر إعادة المحاولة. انقر فوق هذا الزر إذا لم تكن راضيًا عن الرد وتريد منح كلود فرصة أخرى، لرد أكثر تخصيصا، يمكنك الاستمرار في إعادة المحاولة حتى تحصل على الرد الذي تريده.

4. انسخ الرد أو أبلغ عنه

يوجد أيضًا في أسفل كل رد زر نسخ. انقر فوق هذا الزر ويمكنك لصق الرد في اي مكان آخر تريده. يوجد أيضًا زر إبهام لأسفل يمكنك النقر عليه إذا كنت تريد الإبلاغ عن مشكلة تتعلق بالرد، يمكنك استخدام هذا الزر للإبلاغ عن خطأ أو محتوى ضار أو بسبب نسره معلومات غير صحيحة، يمكنك أيضًا تقديم تفاصيل حول ما وجدته غير مرضٍ بشأن الرد.

5. أكمل المحادثة أو ابدأ محادثة جديدة

لبدء محادثة جديدة تماما، انقر فوق زر فتح القائمة Open Menu في الجزء العلوي الأيسر.

6. اطرح أسئلة حول الأحداث الجارية

يمكنك أن تسأل كلود عن أحدث المواضيع، وسيقدم لك أحدث المعلومات لأن معلوماته كلها محدثة، فإذا سألته على سبيل المثال عن الرئيس الحالي للولايات المتحدة سيقدم لك اسمه مع مزيد من التفاصيل حوله، كذلك بالنسبة لأي موضوع تريد أن تستفسر عنه أكثر.

7. تلخيص صفحة ويب

يمكنك نسخ ولصق النص الفعلي للصفحة، انتقل إلى الصفحة ثم حدد كل المحتوى وانسخه (في Windows، اضغط على Ctrl+A ثم Ctrl+C؛ وفي MacOS، اضغط على Command+A ثم Command+C) ثم بعد ذلك طالبه بتلخيص هذه المقاطع

للشهر الثالث على التوالي.. انخفاض حركة مرور موقع ChatGPT

الطلاب بيغشوا منه.. أداة ChatGPT تسبب أزمة في المدارس

8. إلغاء أو إعادة تسمية المحادثة

لإدارة محادثة، انقر فوق اسمها في الأعلى. ومن القائمة، يمكنك إعادة تسمية المحادثة أو حذفها بالكامل.

9. الوصول إلى الدردشات السابقة

يقوم Claude بحفظ المحادثات السابقة لك في سجل، مما يسمح لك بعرض أي منها وإعادة تسميتها وحذفها. انقر فوق زر فتح القائمة Open Menu في الجزء العلوي الأيسر. تعرض صفحة الدردشة أسماء المحادثات السابقة.

ChatGPT روبوت Claude أنثروبيك Anthropic تشات جي بي تي كلود ذكاء اصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

وديا.. الأهلي يهزم طلائع الجيش قبل السفر للسعودية غدا

موضوعات متعلقة

للشهر الثالث على التوالي.. انخفاض حركة مرور موقع ChatGPT

الطلاب بيغشوا منه.. أداة ChatGPT تسبب أزمة في المدارس

مقارنة بين أقوى موبايلات سامسونج S23 Ultra و ريدمي K60 Ultra

موبايلات من شاومي ستحصل على إصدار MIUI 15| القائمة الكاملة

أوبو تطلق رسميا هاتف A38  بكاميرا 50 ميجابكسل وشحن 33 وات

لصانعي المحتوى.. موبايل رائد جديد بذاكرة عشوائية 32 جيجابايت رام

بتقلد Apple.. شاومي تطرح هواتفها الرائدة القادمة بميزة من هواتف آيفون

يدعم اتصالات الأقمار الصناعية.. هواوي تطلق هاتف Mate X5 القابل للطي

ترشيحاتنا

تصعيد خطير.. أمريكا تستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى محملة بقنابل عنقودية

باحث مغربي لـ صدى البلد: الزلزال ضرب مناطق جبلية نائية.. وعمليات الإنقاذ مستمرة

جسر جوي وفرق إنقاذ..رئيس البرلمان الليبي يكشف عن دور مصر في مواجهة تداعيات"دانيال"

بعد عاصفة دانيال .. سبب تحول لون مياه بحر بورسعيد إلى الأخضر

وزير العدل: الدولة لا تتبع أي شخص.. وأعداء الوطن يشككون في إنجازاتها.. فيديو

هتشوف مين صاحب نية هالكة.. رسالة نارية من محمود كهربا تثير التكهنات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب غمزة.. ولى عهد بريطانيا يثير جدلا أثناء بودكاست مع كيت ميدلتون

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

تقنيات الاسترخاء.. اعرف طرق علاج ضيق التنفس

فيديو

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ