رفع 796 حالة اشغال طريق مخالف بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات اشغال مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق أسفرت عن رفع 796 حالة اشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 357 حالة بدمنهور ، 160 حالة بالدلنجات، 134 حالة بالرحمانية، 112 بايتاي البارود، 33 حالة برشيد

وتم التنبيه على المواطنين بعدم إشغال الطريق، إلى جانب تمهيد الطرق الرئيسية بالجليدر استجابة لطلبات المواطنين.