البحيرة تحصد 3 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقات الإدارة العامة للكمبيوتر

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أهمية اكتشاف المواهب والنماذج المتميزة من الطلاب في كافة المراحل العمرية والعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم وتوفير البيئة والمناخ المناسب لتنمية وصقل تلك المواهب، وتحفيزها لضمان وصولها للمنافسة وتمثيل المحافظة فى العديد من المسابقات.

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إلى مشاركة المحافظة بمسابقات الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمى وحصولها على 3 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى تلك المسابقات والتى تضم ثلاث مسابقات وهى ( المبدع الصغير للمرحلة الابتدائية)- (إبدع وابتكر للمرحلة الاعدادية)- (نعم نستطيع للمرحلة الثانوية)

ونوه بأن الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة هم:- “الطالب زياد الشحات رفيق أبو شامة, بمدرسة كفر الرحمانية للتعليم الأساسي بإدارة المحمودية التعليمية والحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة المبدع الصغير لطلاب الحلقة الابتدائية”.

كما حصلت الطالبة مسلمة محمدين عبد الله بلال العبد، بمدرسة أبو الشقاف الإعدادية بإدارة حوش عيسى التعليمية، على المركز السادس على مستوى الجمهورية بمسابقة إبدع وأبتكر لطلاب المرحلة الإعدادية لمادة الكمبيوتر، وحصدت الطالبة رناد وليد طه مقلد بمدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات بإدارة ايتاى البارود التعليمية، المركز السابع على مستوى الجمهورية بمسابقة نعم نستطيع لطلاب المرحلة الثانوية لمادة الكمبيوتر.

وأشاد وكيل الوزارة، بجهود توجية عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالمديرية المركزية والتوجيه بالادارات والجهود التى تتم بالمدارس والتى أسفرت عن حصد تلك المراكز المتقدمة للعام الثالث على التوالى, مؤكداً على أهمية تلك المنافسات فى فتح أبواب الابداع والابتكار وبناء شخصية الطلاب وتنمية وعيهم بالإضافة الى دورها المؤثر فى العملية التعليمية.