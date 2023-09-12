تقديم خدمات طبية وإجراء تحاليل لأكثر من 200 مواطن خلال قافلة سكانية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة فى تكثيف القوافل الطبية والسكانية، الخاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

قامت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية زاوية حمور التابعة لقرية طيبة وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 205 حالة بمختلف التخصصات( 65 من الأطفال و 75 باطنة و 25 أمراض النساء و 15 أسنان) ، كما تم إجراء تحاليل اعتلال كلوي لـ 25 حالة بالإضافة إلى توفير مبادرة حملة 100 يوم صحة ومبادرة حقك تنظمى.

كما قامت الإدارة البيطرية بعلاج 800 من الأغنام والأبقار ضد الطفيليات الداخلية ورش 980 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية بالإضافة الى توعية المواطنين عن الحمي الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات.

كما تم خلال القافلة عقد ندوات تناولت جهود الدولة في تقديم الخدمات الطبية والعمل على تقليل قوائم الانتظار وكذا التوعية بأهمية صحة المرأة و أورام الثدي و كيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.