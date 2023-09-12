عماد الدين حسين: مساعدات مصر للأشقاء فى ليبيا والمغرب شعور قومي طبيعي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن التضامن المصري مع المغرب وليبيا، واتخاذ مجموعة من القرارات فيها التضامن الشعبي والدعم اللوجستي والعيني، شعور قومي طبيعي.



وأضاف خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع قادة القوات المسلحة لتقديم المساعدات للأشقاء في ليبيا والمغرب، يعبر عن وجهة نظر مصر الطبيعية، فهي دولة عربية كبرى في المنطقة وعلاقتها العربية مع الشعوب متميزة دائمًا.

وتابع أن مصر حينما وقع زلزال فى تركيا وسوريا لم تكن لنا علاقات بين البلدين حينها، ولكن بادرت في إرسال المساعدات بشكل عاجل، مقارنة بالأشقاء في ليبيا والمغرب التي تربطنا بهم علاقات قوية ومتجذرة، مضيفًا أن التوجيه بإرسال المساعدات تدل على الشعور القومي الطبيعي المصري للأشقاء في ليبيا والمغرب.