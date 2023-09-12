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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

اللهم لطفَك ورحمتَك بأهلنا في ليبيا.. الأزهر يؤازر الشعب الليبي على فيس بوك

فيضانات ليبيا
فيضانات ليبيا

غيرت الصفحة الرسمية لمشيخة الأزهر الشريف، الغلاف الرسمي cover photo وصورة البروفايل profile picture على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، تضامنًا مع المأساة التي تعرض لها الشعب الليبي.

دعاء للشعب الليبي

وكتبت صفحة الأزهر الشريف، على فيس بوك: دعاء "اللهم لطفَك ورحمتَك بأهلنا في ليبيا" على صورة الغلاف الرسمي cover photo وصورة البروفايل profile picture. 

وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد قدم التعازي للشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة والفيضانات العنيفة، داعيًا العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح..

وقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التعازي في ضحايا الشعب الليبي نتيجة الفيضانات.

تغيير صورة البروفايل

ونشر شيخ الأزهر، على صفحته الرسمية على فيس بوك: نعزي أنفسنا والشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة والفيضانات العنيفة، أدعو العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح .. اللهم لطفَك ورحمتَك بأهلنا في ليبيا.

الازهر الشريف الشعب الليبى صورة البروفايل فيس بوك دعاء

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