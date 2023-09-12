3000 ضحية و5000 مفقود.. جهاز الإسعاف الليبي: السيول قسمت المدينة إلى نصفين

‏قال الدكتور أسامة علي، الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، إن ليبيا الآن بعد كارثة العاصفة دانيال على مشارف الوصول إلى 3000 ضحية وهناك آلاف المفقودين الذين تجاوز عددهم 5000 مفقود إن لم يكن أكثر، مؤكدا أن مدينة درنة انقسمت إلى نصفين والنصف الغربي لا يستطيع الوصول إلى النصف الشرقي بسبب السيول.

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن ليبيا تحتاج إلى فرق إنقاذ للمساعدة في إنقاذ الضحايا، مضيفا أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، موجها الشكر إلى مصر وتركيا والإمارات وتونس وأن هذه الدول وقفت مع ليبيا في الأزمة.