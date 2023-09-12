خالد عكاشة: الدولة المصرية هي السند لكل الأشقاء وقت تعرضهم ‏لأزمات

‏قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية تظل هي السند والداعم لكل الأشقاء الذين يتعرضون ‏لمثل هذه المواقف ‏لذلك كان التحرك من الدولة المصرية على مستوى عالي لدعم الأشقاء في ليبيا.

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن القيادة السياسية تعقد اجتماعات منذ هذه الكارثة التي حدثت في ليبيا، ‏مؤكدا أن الطبيعة الجغرافية لدولة ليبيا هي التي جعلت التحرك المصري سريع جدا لأن مصير ‏مصر وليبيا واحد.

الشعب الليبي

‏وأضاف أن الشعب الليبي يدفع ضريبة عدم تكامل المؤسسات الليبية وعدم استعدادهم لمثل هذه الكارثة لذلك تدخل مصر كان مطلوب وهام جدا.