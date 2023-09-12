خالد عكاشة: الدولة المصرية هي السند لكل الأشقاء وقت تعرضهم ‏لأزمات

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية تظل هي السند والداعم لكل الأشقاء الذين يتعرضون لمثل هذه المواقف لذلك كان التحرك من الدولة المصرية على مستوى عالي لدعم الأشقاء في ليبيا.
وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن القيادة السياسية تعقد اجتماعات منذ هذه الكارثة التي حدثت في ليبيا، مؤكدا أن الطبيعة الجغرافية لدولة ليبيا هي التي جعلت التحرك المصري سريع جدا لأن مصير مصر وليبيا واحد.
الشعب الليبي
وأضاف أن الشعب الليبي يدفع ضريبة عدم تكامل المؤسسات الليبية وعدم استعدادهم لمثل هذه الكارثة لذلك تدخل مصر كان مطلوب وهام جدا.