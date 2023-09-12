نادر نسيم: موقف مصر الداعم لـ ليبيا والمغرب يليق بدورها الريادي

أشاد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بموقف مصر المساند لكل من الشعبين الليبي والمغربي في نكبتيهما، بسبب الزلزال والفيضانات والسيول.

وقال نسيم: موقف عظيم يليق بمصر وبقيادتها السياسية التي تهب لمساندة الجميع في كل الأوقات الصعبة انطلاقا من دور ريادي كبير.

وأشاد نسيم في تصريح صحفي له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية بحرا وجوا لكل من الأشقاء في ليبيا والمغرب، مشيرا إلى لقاء الرئيس السيسي، بعدد من قادة القوات المسلحة، حيث تقدم بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.

ولفت وكيل دينية الشيوخ إلى أنه تم إعلان الحداد ثلاثة أيام في مصر تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

وتابع النائب: وقفة مصر تليق بمكانتها وقدرها عربيا ودوليا، مشيرا إلى توجيهات الرئيس السيسي، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، وتوجيه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية، مؤكدا تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا.

وقال النائب نادر يوسف نسيم: الموقف المصري الداعم والمساند لكل من ليبيا والمغرب "مشرف" ويليق بالقيادة السياسية، ويؤكد مكانة مصر وقدرها عربيا ودوليا.