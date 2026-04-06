لجنة القضاء على ختان الإناث: خريطة شاملة لخدمات الفتيات بالجمهورية

عقد فريق العمل الفنى للجنةالوطنية للقضاء على ختان الإناث اجتماعه الدوري، وذلك في إطار حرصها على متابعة تنفيذ خطة عملها، وتقييم الجهود المبذولة، وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

جاء الاجتماع بمشاركة ممثلي الجهات الشريكة، حيث حضر فريق عمل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في تأكيد على أهمية تكامل الجهود الوطنية والدولية لمواجهة هذه القضية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المهمة، من أبرزها إعداد خريطة شاملة للخدمات المقدمة للفتيات على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى خدمات الحماية والدعم، بالإضافة إلى بحث آليات تعزيز سبل الدعم النفسي والاجتماعي والصحي للضحايا، فضلًا عن مناقشة استكمال الحملة التوعوية "احميها من الختان" التي أطلقتها اللجنة الوطنية عام 2019، والعمل على تطوير الخطاب التوعوي بما يناسب مختلف الفئات المستهدفة.

كما تناول الاجتماع بحث سبل تنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار تعزيز الشراكات، ومنها الهلال الأحمر المصري ونقابة الأطباء، إلى جانب دعم وتدريب الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الشريكة، وأعضاء لجان حماية الطفل بالمحافظات، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة والتوعية على المستوى المحلي.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتكثيف الجهود التوعوية، بما يساهم في القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) وحماية حقوق الفتيات، وضمان نشأتهن في بيئة آمنة وصحية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام اللجنة الوطنية بمواصلة العمل المشترك لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما يعزز من حماية الفتيات ودعمهن.