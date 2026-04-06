باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم
تصعيد قانوني بواقعة طبيبة دهب.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز
طقس اليوم.. السحب الممطرة تطرق أبواب الحدود الغربية وتمتد للوجه البحري
عدو المدينة وخائن .. هجوم غير مسبوق في كريات شمونة ضد نتنياهو ومطالب بسحب لقبه
تخص الغياب دون إذن.. الشيوخ يعدل البند الرابع من المادة 80 بقانون جهاز حماية المنافسة
سماع دوي انفجارات بمجمع جنوب بارس للبتروكيماويات في عسلوية بإيران
لجنة القضاء على ختان الإناث: خريطة شاملة لخدمات الفتيات بالجمهورية

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث
اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث
أمل مجدى

عقد فريق العمل الفنى للجنةالوطنية للقضاء على ختان الإناث اجتماعه الدوري، وذلك في إطار حرصها على متابعة تنفيذ خطة عملها، وتقييم الجهود المبذولة، وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

جاء الاجتماع بمشاركة ممثلي الجهات الشريكة، حيث حضر فريق عمل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في تأكيد على أهمية تكامل الجهود الوطنية والدولية لمواجهة هذه القضية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المهمة، من أبرزها إعداد خريطة شاملة للخدمات المقدمة للفتيات على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى خدمات الحماية والدعم، بالإضافة إلى بحث آليات تعزيز سبل الدعم النفسي والاجتماعي والصحي للضحايا، فضلًا عن مناقشة استكمال الحملة التوعوية "احميها من الختان" التي أطلقتها اللجنة الوطنية عام 2019، والعمل على تطوير الخطاب التوعوي بما يناسب مختلف الفئات المستهدفة.

كما تناول الاجتماع بحث سبل تنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار تعزيز الشراكات، ومنها الهلال الأحمر المصري ونقابة الأطباء، إلى جانب دعم وتدريب الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الشريكة، وأعضاء لجان حماية الطفل بالمحافظات، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة والتوعية على المستوى المحلي.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتكثيف الجهود التوعوية، بما يساهم في القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) وحماية حقوق الفتيات، وضمان نشأتهن في بيئة آمنة وصحية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام اللجنة الوطنية بمواصلة العمل المشترك لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما يعزز من حماية الفتيات ودعمهن.

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

اللجوء إلى المترو

ذعر في إسرائيل.. اللجوء إلى المترو هربا من الهجوم الإيراني

الاجتماع الخامس عشر لنقاط الاتصال الوطنية العربية

جامعة الدول تناقش مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة

أرشيفية

إعفاء خاص.. إيران تسمح للعراق بإرسال شحنات النفط عبر مضيق هرمز

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

