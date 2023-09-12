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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هزيمة كييف.. تحذير أمريكي من انهيار وشيك لـ الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن القوات الأوكرانية محكوم عليها بالهزيمة السريعة بسبب نقص المعدات والجنود.

وأضاف ريتر: "الدفاعات الروسية صامدة، لكن أوكرانيا تفتقر إلى الموارد... ليس فقط لعمليات هجوم مضاد محددة.... هناك استنفاد الإمدادات على طول خط المواجهة بأكمله، مما قد يؤدي إلى هزيمة الجيش الأوكراني في الأسابيع أو الأشهر المقبلة".

وأوضح أن “القوات الأوكرانية ببساطة ليس لديها احتياطيات كافية لتحدي القوات المسلحة الروسية ومحاولة اختراق الدفاعات”.

وأشار إلى أنه في المرة الأخيرة التي تمكنت فيها القوات المسلحة الأوكرانية من تحريك خط المواجهة مسافة 100 متر فقط، بلغت الخسائر عدة آلاف من الأشخاص.

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وقال ريتر، إن "حقيقة استمرار الأوكرانيين في ضرب رؤوسهم بالخط الأول للدفاع الروسي تشير إلى أن هذا استغرق وقتًا طويلاً وأنهم ببساطة ليس لديهم الموارد الكافية لإنهاء هذه المهمة".

القوات الأوكرانية أوكرانيا الجيش الأوكراني كييف

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