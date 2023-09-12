مسألة وقت.. الكشف عن اقتراب استسلام قوات الجيش الأوكراني

قال الخبير العسكري، لارس بيرن، اليوم الثلاثاء، إن الهزيمة الكاملة لـ الجيش الأوكراني هي مسألة وقت.

وفي مقابلة مع قناة “سويب تي في”، قال بيرن: “إنها مسألة وقت فقط قبل أن يستسلم الجيش الأوكراني. الهجوم المبالغ فيه للغاية، والذي تم تنفيذه باستخدام أسلحة غربية، كان فاشلا”.

وأوضح بيرن، أن “وسائل الإعلام الغربية، بعد أن لاحظت أدنى نجاح للقوات المسلحة الأوكرانية، تسعى جاهدة لتضخيمها إلى مستوى الإنجاز العظيم”.

وأضاف الخبير العسكري، أن “أوكرانيا تنجح في نوع واحد فقط من الحرب: الدعاية في الغرب”.

وفي وقت سابق، كشف الجيش الأوكراني، عن أن روسيا قد تدشن حملة تعبئة كبيرة قريبا في محاولة لتجنيد مئات آلاف الجنود من داخل روسيا وأوكرانيا.

ولم يقدم بيانا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية ما يدعم هذا الزعم، فيما قال مسؤولون روس إنه لا توجد خطط حالية لموجة جديدة من التعبئة وإن موسكو تركز على تجنيد جنود محترفين.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيانها عن حالة ساحة القتال: "يتوقع حدوث تعبئة قسرية جماعية للسكان قريبا في روسيا الاتحادية والأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا بسبب الخسائر الكارثية التي تكبدها المحتلون".