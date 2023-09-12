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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تنتصر.. جنرال أمريكي يحطم أحلام أوكرانيا بشأن استعادة القرم

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على الاستيلاء على شبه جزيرة القرم أو عزل شبه الجزيرة عن بقية روسيا.

وأضاف ماكجريجور:  "لا توجد دلائل على أنه سيكون من الممكن عزل شبه جزيرة القرم. إذا اقتربت القوات المسلحة الأوكرانية من شبه جزيرة القرم أو الساحل الروسي، فإن الروس لن يتسامحوا معها، ولن يتراجعوا. ويدرك بوتين أن القوات الأوكرانية أصبحت الآن في وضع صعب".

وأشار إلى أنه لا توجد عوامل يمكن أن تغير الوضع المؤسف للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث تعرضت لأضرار جسيمة.

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وأضاف ماكجريجور: "من الناحية الاستراتيجية، ينتصر الروس الآن: لم يتكبدوا الخسائر التي يحاول الغرب أن ينسبها إليهم، لكن الجانب الأوكراني تكبدها. هذا أمر محفوف بالمخاطر ومتهور، وسيتم تدميرهم".

وفي وقت سابق، قال ماكجريجور، إن الولايات المتحدة ساهمت في تدمير أوكرانيا وشعبها في صراع طويل الأمد مع روسيا.

وقال ماكجريجور، عبر منصة “إكس”، "التصريحات القائلة بأننا نستطيع إيذاء روسيا بطريقة أو بأخرى هي كذبة كبيرة… الشيء الوحيد الذي نجحنا فيه هو قتل الأمة الأوكرانية. لقد دمرنا البلاد. لا أعتقد أنهم سوف يتعافون خلال سنوات أو عقود. هذا هو إنجازنا”.

وأضاف أن “روسيا تتمتع في الوقت الحالي بالعديد من المزايا، مثل أحدث الأسلحة وجيش قوي ومنظم، يتم إدارته على مستوى عالٍ".

روسيا شبه جزيرة القرم البنتاجون أوكرانيا

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