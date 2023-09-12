منظمة التجارة تكشف تأثير العقوبات ضد روسيا على الاقتصاد العالمي

أكدت منظمة التجارة العالمية في تقريرها لعام 2023 أن العقوبات المفروضة على روسيا ستؤثر سلبا على معظم اقتصادات العالم.

وأشار التقرير إلى أنه بسبب التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، كانت هناك خسارة في الثروة تصل إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين و0.1% في الولايات المتحدة، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وقالت منظمة التجارة العالمية: "بالمثل، من المتوقع أن يكون للعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا ردا على الحرب في أوكرانيا تأثير سلبي على معظم الاقتصادات".

في الوقت نفسه، يتوقع محللو منظمة التجارة العالمية أن روسيا قد تشهد أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية عام 2023 سيتجاوز 2%.

وأشار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى أنه على مدار سبعة أشهر، تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا 2%.