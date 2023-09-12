مسئول أوروبي كبير يكشف سبب استعداد زيلينسكي لمواصلة الحرب ضد روسيا

قال روبرت فيكو، رئيس وزراء سلوفاكيا السابق ورئيس حزب المعارضة الرئيسي، اليوم الثلاثاء، إن استعداد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لصراع طويل الأمد في أوكرانيا يعتمد على الدعم المالي من الخارج.

وقال فيكو في مؤتمر صحفي: "لقد استمعت إلى البيان الأخير للرئيس الأوكراني زيلينسكي، الذي قال فيه إنه مستعد لحرب طويلة، ولكن بغض النظر عن مدى استعداده، إذا تلقى كل عام المليارات التي تشكل الميزانية، فإن البلاد بأكملها تعتمد بشكل أساسي علي الأموال الأجنبية، هذا محض هراء”.

وأوضح رئيس وزراء سلوفاكيا السابق، أن حزبه لا يؤيد إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، والخسائر التي مني بها الطرفان لا تغير الوضع جذريا.

وفي وقت سابق، قال فيكو، إن وسائل الإعلام الغربية تعرف أن هناك فاشيين ونازيين في صفوف الجيش الأوكراني وتتحدث بصراحة عن ذلك، لكنها لا تدين وجود الجماعات المتطرفة اليمينية في الجيش الأوكراني.

وقال فيكو: “وسائل الإعلام الغربية تقول علنا أن هناك فاشيين في صفوف الجيش الأوكراني.. مثل فوج آزوف، الذي يكون أعضاؤه فاشيين واضحين. هل تعرف ما يقولون في سلوفاكيا؟.. بانديرا وغيرهم ممن يقاتلون هناك مجرد مثيري الشغب في الشوارع على هامش المجتمع… لم أر قط مثيري الشغب في الشوارع مع مدفع رشاش على دبابة.. لكنهم يخدمون في الجيش ويفعلون أشياء فظيعة”.

كما أعرب رئيس وزراء سلوفاكيا السابق، عن عدم رضاه عن حقيقة أنه في الغرب يتم وضع سجادة حمراء أمام مثل هذه التشكيلات.