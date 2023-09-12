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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات خطيرة من وزير الخارجية الروسي بشأن المفاوضات مع أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إنه كلما تأخرت أوكرانيا في المفاوضات مع روسيا، كلما أصبح من الصعب التوصل إلى اتفاق في وقت لاحق.

وأوضح لافروف في تصريحات إعلامية: "لقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً وتكراراً إننا لن ننسحب من المفاوضات، لكن أولئك في أوكرانيا الذين يتهربون من المحادثات يجب أن يفهموا أنه كلما طال أمد المماطلة، كلما أصبح من الصعب التوصل إلى اتفاق لاحقاً"، لافتا إلى أن هذا هو موقف روسيا الرسمي.

وأضاف أن الخطوة الأولى للمحادثات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن تكون إلغاء مرسوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي يحظر الحوار مع موسكو. 

وردا تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه إذا بدأت المحادثات الروسية الأوكرانية، فسوف تنجذب الولايات المتحدة إليها، قال لافروف إنني "قرأت البيان. إنه أمر غريب حقا". 

وأضاف: "قبل عام على الأقل، أو حتى قبل ذلك، وقع زيلينسكي على مرسوم يحظر أي مفاوضات مع حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعالم كله يعرف ذلك. 

وأشار إلى أنه إذا قررت أوكرانيا الاستعداد للتفاوض، فيجب أن تكون الخطوة الأولى هي الرغبة أو الأمر بإلغاء هذا المرسوم الذي يحظر المفاوضات مع روسيا.

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