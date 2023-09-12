وسيلة نقل مرعبة.. لماذا استخدم زعيم كوريا الشمالية قطارًا مدرعًا في روسيا؟

في إطار زيارته لروسيا، ظهرت العديد من التساؤلات حول وسيلة التنقل التي يستخدمها زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، ولماذا يفضل استخدام قطارًا مدرعًا.. فما القصة؟.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" بأن قطاراً مدرعاً وصل إلى منطقة بريمورسكي في أقصى شرق روسيا، ويُعتقد أنه قدم من كوريا الشمالية.

وتظهر لقطات مصورة، القطار الذي يتألف من عربات خضراء داكنة تجرها قاطرة تابعة للسكك الحديدية الروسية.

ماذا تعرف عن قطار زعيم كوريا؟

يعتبر القطار المدرع هو نفسه الذي ورثته عائلة الزعيم الحالي من أجداده، ويحتوي على 21 عربة مجهزة بحجرات استقبال ومؤتمرات وصالات طعام فاخرة وأجنحة نوم.

كما يُعتقد أن القطار يحتوي على غرفة كاريوكي واتصالات عبر الأقمار الصناعية ومرفق طبي للطوارئ.

يتم سحب سيارة الزعيم الشخصية وطائرة هليكوبتر كجزء من القافلة، ويُقال أنه يتم استخدامها في حالة الحاجة لخروج سريع، ويتم تجهيز القطار بطلاء مقاوم للرصاص وشرائط صفراء تحميه من الهجمات بالقنابل.

تم استخدام القطار في العديد من الرحلات الرسمية للزعيم خارج بلاده منذ الخمسينيات، حيث وصل إلى فيتنام والصين وبلغاريا وروسيا.

لماذا ذهب زعيم كوريا بالقطار؟

تعتبر حركة القطار ووجهته رمزية وتحمل رسائل من النظام الكوري الشمالي، وفقا لتقارير الصحافة الروسية.

في الماضي، استخدم القطار للتلويح بالحرب، ومؤخرًا كانت واجهته إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية، مما يثير قلق الغرب بشأن تعزيز روسيا لقدرتها العسكرية من خلال التعاون مع كوريا الشمالية.

وصل القطار بالفعل إلى روسيا، حيث من المقرر أن يلتقي كيم يونغ أون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويعتقد الخبراء أن استخدام القطار يمنح كيم الأمان والاهتمام الدولي، ويسمح له بالاستمرار في التواصل مع روسيا بطريقة غير مباشرة، كما أن استخدام القطار المدرع يعكس أيضًا طابعًا تقليديًا وتميزًا للقادة الكوريين الشماليين.

وأوضح كيم يونغ سو، رئيس معهد أبحاث كوريا الشمالية في سيول، أن السفر بالسكك الحديدية وليس الجو لا يمنح الزعيم الكوري الشمالي المزيد من الأمن فحسب، بل يمنحه أيضاً بعض الأضواء العالمية، حيث جذبت رحلته نفسها الاهتمام الدولي.

وتابع قائلاً إن "رحلة القطار تسمح لكيم بالظهور كشخصية غامضة، ولكن مهمة يلتقي بقادة العالم في مواقع مناسبة له"، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal.