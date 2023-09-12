على متن قطاره الخاص .. زعيم كوريا الشمالية يسافر إلى روسيا

رصدت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، الزعيم كيم يونج أون، وهو يغادر العاصمة بيونج يانج، متوجها إلى روسيا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين.

وأشارت إذاعة "صوت كوريا"، إلى أن “كيم”، غادر بيونغ يانغ، على متن قطاره الخاص، رفقة وفد يضم مسؤولين حزبيين وحكوميين وعسكريين كبار.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين، أمس الإثنين، أن كيم جونغ أون سيزور روسيا، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، قريبا.

ويشار إلى أن هذه هي أول زيارة خارجية للزعيم الكوري الشمالي منذ 4 سنوات، ولم يتم الكشف عن جدوله رسميا؛ لاعتبارات أمنية، كما لم يُكشف عن المواضيع التي من المقرر أن يبحثها مع الرئيس الروسي.

وكانت زيارة كيم جونغ أون الماضية إلى روسيا، في أبريل عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي- آنذاك- دونالد ترامب، في هانوي بفيتنام.